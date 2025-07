Netflix macht Schluss – Serie endet trotz Erfolg

Netflix hat entschieden, die Krimiserie „The Residence“ nach nur einer Staffel abzusetzen. Dies überrascht angesichts der beeindruckenden Zahlen, die die Serie vorweisen kann.

Trotz 177,4 Millionen gestreamter Stunden weltweit in den ersten vier Wochen sieht Netflix keinen Grund für eine Verlängerung.

Netflix beendet „The Residence“ nach einer Staffel

Laut „Watson“ unter Berufung des Branchenmagazins „Deadline“ könnten die hohen Produktionskosten und die starke Konkurrenz mitverantwortlich für das Ende sein. Obwohl „The Residence“ zeitweise in den Nielsen-Charts der USA auf Platz eins stand, reichte dies offenbar nicht aus. Netflix zog die Reißleine, bevor die Serie ihren als Anthologie geplanten Verlauf weiterführen konnte.

Die Serie feierte am 20. März 2025 Premiere auf Netflix und basiert auf dem Buch „The Residence: Inside the Private World of the White House“ von Kate Andersen Brower. Während eines Staatsbanketts im Weißen Haus wird der Chief Usher tot aufgefunden. Detektivin Cordelia Cupp, gespielt von Uzo Aduba, übernimmt die Ermittlungen und führt die Zuschauer in einen Krimi mit Drama und Humor ein.

Kritik und Hindernisse für Netflix-Serie

„The Residence“ punktete laut „Watson“ bei Kritikern beim Bewertungs-Aggregator „Rotten Tomatoes“ mit einem Wert von 82 Prozent, doch auch das beeindruckende Feedback änderte nichts an der Absetzung. Die Produktion der Serie war zudem von Hindernissen geprägt: Der Tod von Schauspieler Andre Braugher und die Hollywood-Streiks im Jahr 2023 erschwerten den Dreh erheblich.

Netflix hatte ursprünglich vor, Detektivin Cupp in jeder Staffel einen neuen Fall lösen zu lassen. Doch nun endet die Krimiserie mit nur einer Staffel, obwohl Stars wie Giancarlo Esposito und Susan Kelechi Watson Teil des Ensembles waren. Fans bedauern, dass die Pläne für „The Residence“ nicht umgesetzt werden.

Netflix hat erneut gezeigt, dass selbst Serien mit guter Leistung und positiven Kritiken nicht automatisch eine Verlängerung erhalten. „The Residence“ bleibt ein Beispiel für den harten Konkurrenzkampf auf der Plattform, der auch vielversprechende Projekte nicht überdauern lässt.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.