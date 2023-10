Netflix-Star zieht dramatischen Schlussstrich – „Lass uns hier verschwinden“

Sie ist einer DER Stars der Netflix-Serie „Stranger Things“ und eine der bekanntesten Jungschauspielerinnen Hollywoods: Millie Bobby Brown. Mit gerade einmal 19 Jahren steht die Schauspielerin ganz oben auf der Karriereleiter – neben ihren schauspielerischen Erfolgen modelte Brown unter anderem für die Marke Calvin Klein, veröffentlichte einen Roman und wurde zwei Mal für einen Emmy nominiert.

Doch ausgerechnet von „Stranger Things“, der Serie, die Brown den Karrieredurchbruch brachte, hat die Schauspielerin nun genug. In einem aktuellen Interview spricht der Hollywood-Star von dem Ende einer Ära und Plänen für die Zukunft.

Netflix-Star Millie Bobby Brown wird neue Wege gehen

Bereits seit dem Jahr 2016 verkörpert Millie Bobby Brown die Rolle der Elf in dem Netflix-Erfolg „Stranger Things“. Im kommenden Jahr wird die letzte Staffel der Serie veröffentlicht, in einem Interview mit der Zeitschrift „Glamour“ sprach die Schauspielerin über das Ende der Serie, die sie seit sieben Jahren begleitet. Der Hollywood-Star vergleicht den Abschied von der Serie mit dem Abschluss der High-School-Zeit und sagt: „Wenn du bereit bist, sagst du: Na gut, dann machen wir das. Lasst uns dieses letzte Abschlussjahr in Angriff nehmen. Lass uns von hier verschwinden.“ Brown wird die Dreharbeiten der letzten Jahre sicherlich in guter Erinnerung behalten.

Doch Millie Bobby Brown sieht vor allem die positiven Aspekte des Endes der Netflix-Serie. Der Hollywood-Star erzählt: „Stranger Things nimmt viel Zeit in Anspruch und hält mich davon ab, Geschichten zu schreiben, die mir am Herzen liegen. Die Serie hat mir die Werkzeuge und die Ressourcen gegeben hat, um eine bessere Schauspielerin zu sein.“ Mit dieser Schauspielerfahrung im Gepäck freut sich Brown auf alle kommenden Herausforderungen, für die sie auf Grund der Netflix-Serie bisher keine Zeit hatte.

Der Serie hinterhertrauern möchte der Netflix-Star allerdings nicht. Ihre Schauspielkollegen kann Brown auch außerhalb des Drehortes treffen, sie seien ja „schließlich nicht gestorben“. Dem Hollywood-Star steht sicherlich auch nach dem Staffelfinale eine blühende Zukunft bevor.