Netflix-Star Millie Bobby Brown verkündet Verlobung: DIESES Detail können nur wahre Fans entschlüsseln

Sie gehört zu den erfolgreichsten Newcomern der letzten Jahre: Schauspielerin Millie Bobby Brown ist international ein Star. Spätestens mit ihrer Rolle der „Eleven“ in der Netflix-Serie „Stranger Things“ gelang ihr der große Durchbruch.

Und auch in den sozialen Netzwerken ist der Netflix-Star sehr beliebt und verzeichnet stolze 62 Millionen Follower auf Instagram. Diese hält sie regelmäßig mit Schnappschüssen aus ihrem Alltag bei Laune. Am Dienstag (11. April 2023) verkündet sie mit einem Instagram-Beitrag eine frohe Botschaft.

Netflix-Star macht Verlobung offiziell

Auf dem Schwarz-Weiß Schnappschuss sieht man die „Stranger Things“-Darstellerin gemeinsam mit ihrem Freund Jake Bongiovi. Auf den ersten Blick wirkt es wie ein normales Bild: Das junge Paar hält sich in den Armen und lacht in die Kamera. Doch schaut man genauer hin, entdeckt man einen großen Klunker an der linken Hand von Millie Bobby Brown.

Die Fans sind sich sofort sicher: Die beiden sind verlobt! Denn auch die Bildunterschrift weist eindeutig darauf hin, dass Millie Bobby Brown und der Sohn des Sänger Jon Bon Jovi bald heiraten könnten. Dort schreibt die Schauspielerin: „Ich liebe dich jetzt seit drei Sommern, Schatz, ich will sie alle.“ Hinter diesen Worten steckt jedoch mehr als man denkt.

Netflix-Star Millie Bobby Brown zitiert Liedzeilen von Mega-Star

Die Zeilen unter dem Instagram-Beitrag stammen nämlich aus dem Lied „Lover“ von Sängerin Taylor Swift. Millie Bobby Brown ist bekannterweise ein riesiger Fan, wie sie in einem Interview erzählte: „Ich liebe Taylor! Sie ist unglaublich begabt. Ich höre ihr Album in Dauerschleife!“

Kein Wunder, dass sie also zu diesem besonderen Anlass ausgerechnet diese Zeilen des Songs verwendet. Und auch ihr Freund scheint sich als Taylor Swift Fan zu entpuppen: Auf Instagram findet man ein Video des Paares, wo sie lauthals den Titel „All Too Well“ während einer Autofahrt trällern. Na, da scheinen sich wohl zwei gefunden zu haben.

