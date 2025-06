Netflix-Kracher erobert Charts – Zuschauer erhalten weitere Nachricht

Die Serie „Dept. Q“ war tagelang die Spitzenreiterin in den Netflix-Charts. Doch nun endet ihre Erfolgsgeschichte.

Eine andere Serie hat den Platz mit Leichtigkeit eingenommen: „Ginny & Georgia.“ Fans mussten über zwei Jahre auf die 3. Staffel warten, jetzt läuft sie endlich aktuell beim Streamingdienst – und zieht zahlreiche Zuschauer in den Bann!

Netflix-Hit „Ginny & Georgia“: Hammer-Rückkehr

Die neue Staffel knüpft direkt am Cliffhanger von 2023 an. Georgias Traumhochzeit endet abrupt, und sie sieht sich Mordvorwürfen gegenüber. Während sie auf ihren Prozess wartet, darf sie bei ihren Kindern bleiben. Doch eine elektronische Fußfessel und Gerüchte in der Schule belasten die Familie zusätzlich.

„Ginny & Georgia“ startete 2021 auf Netflix und wurde schnell ein Streaming-Hit. Allein die zweite Staffel erreichte über 70 Millionen Views. Auch Staffel 3 beweist, wie beliebt die Serie ist. Nach nur einem Tag eroberte sie Platz 1 der Netflix-Charts und zog an anderen beliebten Titeln vorbei.

Netflix-Charts: „Ginny & Georgia“ führt

Nach dem Debüt von Staffel 3 sieht die Rangliste auf Netflix wie folgt aus:

„Ginny & Georgia“ „Dept. Q“, „Sara“ „Sirens“ „Das Reservat“ „American Manhunt“ „The Rookie“ „Fred und Rose West: Eine britische Horror-Story“ „Code des Verbrechens“ „Forever“

Die Fans können sich auf weitere Wendungen und spannende Momente freuen. Mit dieser starken Rückkehr beweist die Serie „Ginny & Georgia“ erneut, warum sie zu den erfolgreichsten Serien auf Netflix gehört. Ob sie den Platz auf Dauer verteidigen kann, bleibt abzuwarten. Doch es gibt noch weitere gute Neuigkeiten für die Zuschauer:

Die Macher von „Ginny & Georgia“ haben bereits angekündigt, dass es auch eine 4. Staffel geben soll.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.