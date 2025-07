Plötzliche Nachricht! Bürgergeld-Empfängerin erhält 1.000 Euro-Rückzahlung vom Amt

Bürgergeld-Empfängerin Janni hat es momentan alles andere als leicht. Massive finanzielle Sorgen und ein hartnäckiger Schimmelbefall in ihrer Wohnung machen ihr das Leben schwer.

Nach eigener Aussage musste sie völlig unverschuldet eine Stromnachzahlung in Höhe von 1.000 Euro stemmen. Der wahrscheinliche Auslöser? Trocknungsgeräte, die wegen des Schimmelbefalls über Wochen hinweg in ihrer Wohnung lief. Das trieb ihre Stromkosten massiv in die Höhe.

Bürgergeld-Empfängerin Janni kann etwas aufatmen

Doch nun gibt es einen kleinen Lichtblick: „Wegen des Stroms wurde mir ein Schreiben gegeben, dass ich die 1.000 Euro vom Jobcenter zurückbekomme“, erklärt sie erleichtert.

Die vierstellige Summe bereitet ebenfalls ihrer Freundin Sandra echte Bauchschmerzen. „Das ist schon der Hammer! 1.000 Euro Nachzahlung. L*ck mich am Arsc*“, platzt es aus ihr heraus.

Janni wartet nun noch auf die offizielle Bestätigung von der Hausverwaltung dafür, dass die Trocknungsgeräte die Strompreise zum Explodieren gebracht haben. Das Problem: Die Verwaltung hält die Bürgergeld-Empfängerin schon einige Wochen hin. Zum Glück unterstützt sie Sandra nun tatkräftig bei einem erneuten Telefonanruf.

Janni rechnet deutlich ab

Das Ergebnis des kurzen Telefonats? Vor dem Wochenende wird sie keine Bestätigung mehr bekommen. Die Bürgergeld-Empfängerin muss sich bis Montag oder Dienstag gedulden. Und genau das bringt sie mächtig auf die Palme.

Doch das ist nicht der einzige Störfaktor. Der Schimmel ist plötzlich zurückgekehrt. Dennoch möchte sie einen Wohnungswechsel nicht versuchen. „Die Zeiten haben sich geändert. Du bekommst gar keine Wohnung mehr. Früher waren es einfacher“, erklärt sie frustriert.

Sandra geht es ähnlich. „Wir bekommen immer nur Absagen für meine Tochter. Sie braucht wirklich ganz dringend eine Wohnung. Sie muss raus aus dem Haus“, beschreibt sie bedrückt.

Die gesamte Episode wird am Dienstagabend ausgestrahlt

Kann Janni endlich noch ein paar schöne Tage in ihrer Wohnung genießen, ehe die geplante Auswanderung in die USA Realität wird? Und wird Sandras Tochter tatsächlich bald in ihre eigenen vier Wände ziehen? Fragen, die derzeit noch offen sind.

Doch eines ist sicher: Die nächsten Episoden der Bürgergeld-Doku „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ versprechen jede Menge Spannung und echte Emotionen. Die aktuelle Folge läuft am Dienstag (22. Juli 2025) um 18.05 Uhr bei RTL Zwei.