Piper Laurie: „Twin Peaks“-Star tot! Hollywood trauert

Hollywood muss Abschied von einer ganz Großen nehmen! Film- und Serienstar Piper Laurie ist mit 91 Jahren gestorben.

Die Schauspielerin spielte in hunderten Filmen mit, war dreimal für den Oscar nominiert. Besonders bekannt wurde Piper Laurie durch ihre Rolle der Catherine Martell in der Serie „Twin Peaks“, für die sie sogar einen Golden Globe gewann.

Piper Laurie stirbt mit 91 Jahren – „Talent unserer Zeit“

Piper Laurie starb bereits am Samstagmorgen (14. Oktober) in Los Angeles, wie ihre Managerin Marion Rosenberg gegenüber dem Branchenmagazin „Variety“ bestätigte. Der Schauspielerin sei es demnach schon seit einiger Zeit nicht gut gegangen. Über die Todesursache ist nichts bekannt.

Laut Rosenberg gehe mit Laurie ein „wunderbarer Mensch und eines der größten Talente unserer Zeit“. Tatsächlich hatte Piper Laurie eine vielfältige und anspruchsvolle Karriere in Hollywood hingelegt. Sie startete ihre Filmkarriere 1950 mit „Alter schützt vor Liebe nicht“, besetzte danach in einigen Streifen eher oberflächliche Frauenrollen. Genau davon hatte Piper Laurie dann allerdings für einige Zeit genug, sie nahm sich eine Pause von der Traumfabrik.

Piper Laurie war vor fünf Jahren zuletzt im Kino zu sehen

Nach ihrer Rückkehr wurden ihr zunehmend Charakterrollen angeboten. Darunter die Rolle der herrischen Mutter in Stephen Kings „Carrie“, die ihr eine Oscar-Nominierung als beste Nebendarstellerin einbrachte.

Eine weitere Oscar-Nominierung folgte für das Drama „Gottes vergessene Kinder“, in dem Piper Laurie eine gehörlose Frau spielt. Die erste Oscar-Nominierung hatte Laurie bereits 1962 erhalten, nachdem sie 1961 an der Seite von Paul Newman in „Haie der Großstadt“ als Nebendarstellerin aufgetreten war.

In den 1990er-Jahren sorge Piper Laurie in der Mystery-Serie „Twin Peaks“ für Aufsehen, verkörpert von 1990 bis 1991 die Intrigantin Catherine Martell. In den 2000ern trat Piper Laurie vor allem in Independent-Filmen auf. Ihre letzte große Rolle hatte sie 2018 in dem Krimi-Film „White Boy Rick“ an der Seite von Matthew McConaughey.

Piper Laurie hinterlässt ein Kind, Tochter Anne Grace Morgenstein, die 1971 geboren wurde.