RTL-Star Patrick Romer entsetzt: „Mich will niemand mehr“

Einen solchen Absturz muss man auch erst mal hinkriegen. Galten Patrick Romer und Antonia Hemmer vor ihrer „Sommerhaus der Stars“-Teilnahme im Jahr 2022 noch als absolutes Traumpärchen und Sympathiegaranten, änderte sich das vor allem bei Bauer Patrick extrem.

Der „Bauer sucht Frau“-Kandidat, der in der RTL-Kuppelshow einer der begehrtesten Junggesellen aller Zeiten war, benahm sich so daneben, dass sich nicht nur die Zuschauer von ihm abwendeten, sondern wenig später auch seine Freundin Antonia Hemmer. Trennung. Aus und vorbei.

RTL-Star Patrick Romer in der Krise

Seit ihrer gemeinsamen Teilnahme sind bereits einige Liter Wasser den Fluss heruntergeflossen. Und Antonia scheint sich von dem Trennungsschock auch gut erholt zu haben. Bei „Kampf der Realitystars“ flog die hübsche Blondine zwar zeitig raus, dafür wirkte sie erholt, frisch und begeistert ihre Followerinnen und Follower bei Instagram regelmäßig mit neuen Eindrücken aus ihrem Leben. Es läuft also, könnte man sagen.

Inhalt von TikTok anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Anders bei Bauer Patrick. Der verriet nun bei Instagram, dass es vor allem in Liebesdingen gerade besser laufen könnte. Auf die Frage hin, ob er vergeben sei, schrieb der 27-Jährige: „Nach meinem fabulösen Auftritt im Sommerhaus will mich niemand mehr. Muss mich jetzt wohl doch selber heiraten.“ Im Fernsehen wird er aber wohl doch noch mal zu sehen sein. So schrieb Patrick auf die Frage, ob er irgendwann wieder im TV zu sehen sei: „Auch wenn es sicherlich einige enttäuscht: Ja wird es. Aber mehr dazu, wenn es soweit ist.“

+++ „Bauer sucht Frau“-Paar verkündet Baby-News +++

Zudem verriet Romer, dass er auch seine musikalische Karriere vorantreiben werde. „Bald kommt meine neue Single. Diesmal in einem etwas anderen Genre. Seid gespannt, es wird megaaaaaaa.“ Antonia drücke er für ihre TV-Karriere beide Daumen, so Patrick. Er würde sich sogar freuen, wenn sie noch „in dem ein oder anderen Format zu sehen“ sein werde. „Hoffe, ihr wächst das alles nicht über den Kopf“, ist der Landwirt aber auch ein wenig besorgt.

Mehr Nachrichten:

Ob Patrick auch die neuen Folgen „Bauer sucht Frau“ schauen wird? Wir wissen es nicht. Was wir wissen ist, dass wohl jemand vor den neuen Folgen von „Bauer sucht Frau“ nicht stillhalten konnte. Ein Geheimnis sickerte schon durch.