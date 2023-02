„Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser bricht vor laufender Kamera in Tränen aus – „Tut so weh“

Während die einen noch darauf warten durch „Bauer sucht Frau“ ihre große Liebe zu finden, sind die anderen bereits glücklich vergeben. Eine, bei der Amor in Form von Inka Bause bereits ins Schwarze getroffen hat, ist Anna Heiser.

Die ehemalige RTL-Kandidatin fand 2017 in Landwirt Gerald ihre große Liebe. Die Tatsache, dass ihr Auserwählter auf einer Farm in Namibia lebt, konnte ihre Begeisterung nicht schmälern. Für Anna war klar, sie packt ihre Sachen zusammen und wandert aus. Eben diese Entscheidung bringt der „Bauer sucht Frau„-Bekanntheit jetzt allerdings regelmäßig Herzschmerz. Denn obwohl sie sich mit Gerald an ihrer Seite ein Leben in Namibia aufgebaut hat, schmerzt die Distanz zu ihrer Familie immer noch sehr.

„Bauer sucht Frau“: Anna Heiser muss Abschied nehmen

Während Auswander-Profis wie Konny und Manu Reimann kein Problem damit haben, Haus, Hof und Kinder für ein neues Abenteuer nur in unregelmäßigen Abständen zu sehen, geht Anna Heiser die Trennung von ihren Eltern immer noch nah. Vor allem jetzt, wo sie zum zweiten Mal Mutter geworden ist.

Ihre Eltern waren in der Zeit nach der Geburt von Tochter Alina auch in Namibia und Anna eine große Stütze. Als sie sie dann am Donnerstag (23. Februar) am Flughafen abliefert, bricht es aus der Auswanderin heraus. Vor laufender Kamera kullern ihr die Tränen über das Gesicht und sie sagt: „Die Abschiede sind so brutal. Das ist immer das Schwierigste beim Auswandern. Dass man sich nicht so oft sehen kann, wie man es gerne würde.“

Gleichzeitig räumt sie ein: „Ich bin sehr dankbar für die Zeit mit meinen Eltern, dass sie das Ganze mit uns erleben dürfen. Aber das tut einfach so weh.“

„Bauer sucht Frau“: Anna Heiser macht sich Hoffnung

Wieder zu Hause lässt sie die Geschehnisse nochmal Revue passieren und sagt: „Es war ein sehr emotionaler Tag heute.“ Und auch am Tag darauf überwiegt immer noch die Trauer. „Meine Eltern sind gut zu Hause angekommen, aber es ist schon sehr ruhig ohne sie. Und ich vermisse sie schon ganz dolle“, sagt Anna zerknirscht.

Mehr News:

Den Familienalltag mit Sohn Leon und Tochter Alina im Programm müssen Anna und Gerald jetzt erstmal wieder ohne die Hilfe von Annas Eltern bewältigen. Ihre Aussage „Wir freuen uns dann einfach auf die gemeinsame Zeit. Weihnachten verbringen wir hoffentlich diesmal im Schnee“, klingt da nur wie ein schwacher Trost.