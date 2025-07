„Bauer sucht Frau“: Verdacht bestätigt – Paar macht Trennung öffentlich

Sie galten als echtes Traumpaar der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“: Jungbauer Max und Erzieherin Anna. 2022 lernten sie sich in der Sendung kennen, verliebten sich noch während der Hofwoche und blieben auch nach den Kameras ein Paar. Anfang 2024 folgte der große Schritt. Anna zog gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter zu dem Schneidwerkzeugmechaniker aufs Land.

Es schien, als hätten sie genau das gefunden, wovon viele träumen – Liebe, Familie, gemeinsames Leben. Doch nun die traurige Nachricht: Max und Anna haben sich getrennt.

„Bauer sucht Frau“-Paar macht Trennung öffentlich

In den letzten Wochen war es plötzlich still geworden auf den Social-Media-Kanälen der beiden „Bauer sucht Frau“-Stars. Gemeinsame Fotos? Fehlanzeige. Fans wurden unruhig, begannen nachzufragen. Und jetzt, einige Wochen später, folgt die traurige Bestätigung: Max und Anna haben sich getrennt.

In einer Instagram-Story wendet sich Anna an ihre Follower: „Aktuell erreichen uns ganz viele Nachrichten und Kommentare mit der Frage, ob wir noch zusammen sind. Wir verstehen, dass das aufgrund unserer Kennenlernstory viele von euch interessiert, trotzdem wollten wir erst einmal alles untereinander klären und auch verarbeiten.“

Dann wird sie deutlich: „Wie viele es bereits vermutet haben, haben Max und ich uns im April getrennt.“

„Bauer sucht Frau“-Paar zieht Schlussstrich

Obwohl sie sich einst in einer TV-Show kennenlernten, wollen Anna und Max nun einen klaren Schlussstrich ziehen, vor allem, was öffentliche Spekulationen angeht. In ihrem Statement heißt es weiter:

+++ auch interessant: „Bauer sucht Frau“: Gefühlschaos! Teilnehmer kämpft mit den Tränen +++

„Wir bitten euch, von Fragen bezüglich der Gründe abzusehen. Auch wenn wir uns öffentlich kennengelernt haben, bleibt das privat. Wir danken euch für euer Verständnis.“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

„Bauer sucht Frau“ hat in den letzten Jahren viele Paare zusammengeführt. Darunter Josef und Narumol (Staffel 5), Gerald und Anna Heiser („Bauer sucht Frau International“) sowie Bruno und Anja (Staffel 3).