„Bauer sucht Frau“: Gefühlschaos! Teilnehmer kämpft mit den Tränen

Am Dienstagabend (24. Juni) können sich die RTL-Zuschauer über die vierte Folge von „Bauer sucht Frau International“ freuen. Wie schon in der vorherigen Ausgabe geht es auf der Pferderanch von Carmen auf Bali heiß her. Ihre Auserwählten Sven und Patrick versuchen alles, um sich in den Mittelpunkt zu stellen. Pferdefan Carmen hat beide Kandidaten zutiefst fasziniert.

Nach Svens Liebesgeständnis setzt nun auch Patrick ein klares Zeichen. Im Gespräch mit Carmen kann er seine Gefühle nicht länger zurückhalten. Plötzlich überrascht er sie mit einem liebevoll ausgewählten Geschenk und einer unerwarteten Liebeserklärung.

„Bauer sucht Frau“: Starker Konkurrenzkampf um Carmens Herz

Bereits in der dritten Episode wird deutlich, dass beide Kandidaten alles daransetzen, um bei Carmen zu punkten. Dabei gehören Sticheleien und gezielte Drängungen zum Alltag.

++ auch für dich interessant: „Bauer sucht Frau“: Landwirt kassiert üblen Dämpfer – „Überrascht“ ++

Sven versuchte nämlich, Carmen vehement davon zu überzeugen, sich für ihn zu entscheiden. Kontrahent Patrick passte diese Aktion überhaupt nicht. „Der prescht halt immer schon sehr vor mit allem […] und ich möchte nicht als fünftes Rad am Wagen da so danebenstehen“, erklärte Sven im Gespräch.

Der 57-Jährige hingegen setzt nun auf eine ganz andere Strategie: Ein kleines Bild in einem Rahmen mit einer liebevoll gestalteten Landkarte von Bali, darauf ein Mann und eine Frau Kopf an Kopf. Dieses persönliche Geschenk hat er extra für sie anfertigen lassen.

Patrick zaubert Carmen sofort ein Lächeln ins Gesicht. „So eine schöne Idee. Wunderschön“, zeigt sie sich beeindruckt und umarmt ihn innig. Obwohl sie eigentlich romantischen Kitsch nicht ausstehen kann, berührt Patrick sie zutiefst.

Rührendes Liebesgeständnis

Plötzlich nimmt er all seinen Mut zusammen und gesteht: „Seit Wochen bist du in meinem kleinen Herzen gelandet. Schon als ich das Video sah, wusste ich, dass du zu hundert Prozent die richtige Frau bist.“

Carmen fühlt sich ein wenig überrumpelt und bedankt sich für seine emotionalen Worte. Patrick dagegen kann sich nicht mehr kontrollieren, er kämpft mit den Tränen. So stark scheint er die „Bauer sucht Frau“-Teilnehmerin in sein Herz geschlossen zu haben.

Schlussendlich steht Carmen nun vor der Qual der Wahl. Zwei Männer kämpfen um ihr Herz und haben ihr bereits ihre Liebe gestanden. Wird sie einen von ihnen noch näher an sich heranlassen? Die kommenden Episoden von „Bauer sucht Frau International“ werden es zeigen.