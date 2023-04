„Bauer sucht Frau“: RTL-Spoiler – Geheimnis schon vorab geleaked

Die Fans von „Bauer sucht Frau“ werden es mit Sicherheit schon gehört haben: An Ostern gibt es bei RTL wieder neue Folgen. In den zwei Sondersendungen „Bauer sucht Frau – Neues Babyglück auf den Höfen“ und „Bauer sucht Frau – Was ist auf den Höfen los?“ bekommen die Zuschauer Updates von den Paaren aus der Kuppel-Show.

Die beiden TV-Specials laufen sowohl am Ostersonntag als auch am Ostermontag, jeweils um 19.15 Uhr bei RTL. Die „Bauer sucht Frau“-Fans wissen allerdings nicht, welche Kandidaten von Inka Bause besucht werden. Doch ein paar Details wurden vorab schon öffentlich gemacht.

Mittlerweile sind einige Kandidaten der RTL-Datingshow besonders auf Instagram und Facebook kleine Berühmtheiten geworden. Man denke an TV-Bekanntheiten Iris und Uwe Abel, das Ex-Paar Antonia Hemmer und Patrick Romer und auch Milchbauer Josef und seine Narumol.

Und wie es Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen gerne mal machen, teilen sie alles mögliche mit ihren Fans in den sozialen Netzwerken. So kommt es, dass einige Kandidaten, die bei den TV-Specials mitwirken, vorab ausgeplaudert haben, dass sie an Ostern dabei sind.

Mit von der Partie wird unter anderem Michael aus der 18. Staffel sein. Er ist der erste bisexuelle Bauer, der in der Kuppel-Show nach der großen Liebe gesucht hat. Auf Instagram wird er von seinen Followern gefragt, wo er seinen Freund kennengelernt habe. Seine Antwort ist deutlich: „Das erfahrt ihr mit Sicherheit an Ostern auf RTL bei ‚Was ist auf den Höfen los‘?“

Und auch Antje und Arne, ebenfalls aus Staffel 18, haben vorab auf Instagram verraten, dass das RTL-Kamerateam bei ihnen auf dem Hof war. Welche Kandidaten letztendlich an den Ostertagen zu sehen sein werden, bleibt jedoch bis zum Schluss ein Rätsel.

