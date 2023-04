RTL-Zuschauer vor Jauch-Show besorgt: „Das war so schrecklich“

Bei dieser Show ist der Name nun mal wirklich Programm. „Denn sie wissen nicht, was passiert“ ist eine der spannendsten Shows bei RTL. Das liegt zum einen daran, dass man mit Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger die wohl besten Moderatoren und Entertainer der Senderfamilie unter ein Dach geholt hat. Zum anderen aber auch, dass die Dame und die beiden Herren wirklich keinen blassen Schimmer davon haben, was in den nächsten Stunden auf sie zukommen wird.

Da wird gespielt, gequizzt, Sport gemacht und gewitzelt. In der letzten Ausgabe, die RTL am 22. April 2023 gezeigt hatte, wurden die drei Hauptakteure gar komplett umgestylt. Günther Jauch im lila Glitzersakko dürfte wohl einige Zuschauer später noch in ihren Träumen verfolgt haben. Doch es gab auch Kritik. So war Riccardo Simonetti als Moderator dazugekommen.

Fans meckern über RTL-Show

Eine Neuerung, die RTL eingeführt hatte. War es vorher noch so geregelt, dass einer der Dreien moderierte, während die anderen beiden gegen zwei Gäste spielten, übernahm dieses Mal Simonetti diese Aufgabe.

Einige Fans bei Instagram hoffen nun, dass es sich hierbei um eine einzigartige Aktion gehandelt habe. „Mega stark. Ich freue mich schon auf Sonntag wieder live im Studio zu sein, das wird ein hoffentlich mega gutes Wochenende. Bitte lass die zwei Folgen besser sein, als die von letzter Woche“, heißt es beispielsweise von einem Fan. Ein anderer ergänzt: „Bitte diesmal selbst moderieren und nicht moderieren lassen. Das war ja schrecklich letzte Woche.“

RTL-Show kommt am Wochenende gleich doppelt

Und ein Dritter zetert: „Ich mag die Sendung sehr gerne, hatte mich auf heute Abend gefreut und nun so ein Reinfall. Schlechter Moderator, warum zwei gegen einen? Erschließt sich mir auch nicht. Und die Spiele ziehen sich viel zu lange. Hoffe, die nächsten Sendungen werden besser.“

Die Daumen sind gedrückt. Und dieses Wochenende hat RTL gleich zwei Chancen die vergrämten Fans wieder an Bord zu holen. Zeigt der Sender doch am Samstag (29. April 2023) und Sonntag (30. April 2023) gleich zwei neue Ausgaben von „Denn sie wissen nicht, was passiert“. Los geht’s jeweils um 20.15 Uhr.