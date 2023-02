RTL-Star Antonia Hemmer: Drama bei Flughafenkontrolle – „Ich kotze“

Ja, als TV-Star hat man es nicht leicht. Man wird hofiert, die Einladungen fliegen en Masse ins Haus und die Fans bitten scharenweise um Autogramme. So oder so ähnlich dürfte wohl der Wunschtraum vieler Menschen aussehen, die sich eine Karriere bei RTL, ProSieben und Co. als berufliches Ziel gesetzt haben. Ob das auch bei „Bauer sucht Frau“-Beauty Antonia Hemmer so ist, wissen wir jetzt nicht. Klar ist aber: Ihr Beispiel beweist, dass sich auch TV-Sternchen an gewisse Regeln halten müssen. Auch wenn es ihnen nicht gefällt.

Was war geschehen? Antonia Hemmer wollte gerne mit dem Flugzeug verreisen. Doch zwischen der Heimat und dem Einstieg in den Flieger hat der Gesetzgeber die Sicherheitskontrolle gesetzt. Kennt jeder, findet jeder auch ein bisschen nervig, ist aber wichtig. Schließlich kann es auch nicht der Wunsch des RTL-Stars sein, zusammen mit einer Bombe oder anderen Waffen abzuheben.

RTL-Star Antonia Hemmer: „Ich flippe echt aus“

Ihr Wunsch war es dagegen, mit einem 3-Liter-Zipbeutel ins Flugzeug zu steigen. Der passionierte Vielflieger weiß: Keine gute Idee. Schließlich sind lediglich transparente 1-Liter-Beutel erlaubt, in denen Flüssigkeiten wie Kosmetika, Parfüms oder Medikamente mit an Bord genommen werden können. Ein Drama für die „Bauer sucht Frau“-Schönheit. Schließlich hatte sie all ihre Kosmetika in einen 3-Liter-Beutel gequetscht.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Ich flippe echt aus. Sowas ärgert mich extrem. Noch nie hatte ich damit Probleme und auf einmal ist mein Beutel zu groß, weil ich statt 1L-Beutel einen 3L-Beutel hatte. Ich kotze. Ich musste soviel Kosmetik wegschmeißen. Willkommen in Deutschland“, schimpft Antonia auf Instagram.

Mehr Nachrichten:

Das sei ihr bislang noch nie passiert, so die 22-Jährige. Dabei hätte sie bei all ihren Reisen bislang immer einen 3-Liter-Beutel dabeigehabt. Nie sei das ein Problem gewesen, so Antonia. Tja, schon ärgerlich, wenn die Flughafenkontrolle seinen Job richtig macht. Bleibt nur zu hoffen, dass sich die Ex von Patrick Romer auf Mallorca von dem Schock erholen kann.