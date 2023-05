RTL-Star Barbara Schöneberger leistet sich Busen-Lupfer – „So nötig ist es nicht“

In der beliebten RTL- Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“ mit Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch erwartet die Zuschauer in der Sonntagsaussgabe eine besondere Überraschung: eine Live-Hochzeit!

Doch zuvor mussten die Stars eine Aufgabe bewältigen und dem Bräutigam-Paar aus Münster die Trauung erspielen. Dabei überzeugt RTL-Star Barbara Schöneberger vor allem mit einem Attribut – ihrer üppigen Oberweite!

RTL: Traumhochzeit bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“

Die beiden Simons aus Münster geben sich vor den Augen der Moderatoren, dem Studio-Publikum und Millionen von Fernsehzuschauern das Ja-Wort – ganz im Stil der legendären „Traumhochzeit“ aus den 90er Jahren.

Spielleiter Thorsten Schorn hatte vorher versprochen, dass ein Teil des Originalpersonals der damaligen Erfolgssendung mit Linda de Mol anwesend sein wird. Für das glückliche Paar gibt es ein Hochzeitsbudget von 10.000 Euro und weitere 10.000 Euro für ihren Zuschauer-Block.

RTL: Barbara Schöneberger sorgt mit Busen-Lupfer für Lachflash

Neben der Hochzeitsüberraschung sorgt Barbara Schöneberger für einen Lachflash bei Wayne Carpendale während des spannenden Finalspiels. Als sie versucht, sich in einer Wand mit hervorfahrenden Steinen bequemer zu positionieren, droht sie sich in einer Steine-Nische zu verkeilen – mit ihrer Brust! Um sich aus dieser Situation zu befreien, hebt sie kurzerhand die rechte Brust an, um diese über den Stein zu heben.

Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk vor der Wand mit den herausfahrenden Steinen. Foto: Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Die komische Situation bringt Wayne dermaßen zum Lachen, dass er sich kaum kontrollieren kann und droht, aus der Steine-Wand zu fallen. RTL lässt es sich dabei natürlich nicht nehmen, die ganze Szene zum Gelächter aller noch einmal in Zeitlupe abzuspielen. Barbara Schöneberger schreit: „Sagt doch, was ihr immer in dieser Situation sagt! Presspassung!“ Wayne Carpendale schütteln sich währenddessen immer noch vor lachen.

RTL: Günther Jauch kommentiert das Geschehen

Günther Jauch kommentiert das Spiel in seiner trockenen Art. Er rät Schöneberger, doch gleich den ganzen Busen zwischen die Steine zu quetschen, dann fiele sie nicht mehr aus der Wand. Als sich der RTL-Star weiter zwischen den Steinen windet, droht ihr Pullover hochzurutschen – Jana Ina Zarrella und Wayne Carpendale sind sofort zur Stelle, um zu helfen. Jauch denkt, dass Schöneberger das schon selbst kann: „So nötig ist es nicht!“, ruft er den Kandidaten zu.

Mehr News:

Am Ende gewinnt das Paar Schöneberger-Carpendale und erspielt damit den zwei Simons die Traumhochzeit. Sendung verpasst? „Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“ kannst du auf RTL+ nachträglich schauen.