ESC 2025: Barbara Schöneberger macht’s nicht – ER ist ihr Nachfolger

Deutschland ist im ESC-Fieber! Am Samstag (17. Mai) ist es endlich so weit: Der europäische Musikwettbewerb wird ab 21 Uhr live aus Basel im Ersten übertragen. Für eingeschweißte ESC-Fans ist auch Moderatorin Barbara Schöneberger fester Bestandteil dieses Abends. Doch nun müssen sie ganz stark sein – in diesem Jahr ist alles anders!

Wie die Faust aufs Auge – Barbara Schöneberger ist von der Punktevergabe des ESC für Deutschland nicht mehr Weg zu denken. Bis jetzt: Laut eurovision.de wird sich die TV-Bekanntheit zwar während des ESC-Finales in Basel befinden, um die Sendungen „Countdown“ und „Aftershow“ zu moderieren. Daher darf sie die Punktevergabe diesmal nicht übernehmen. Die gute Nachricht: Ein passender Ersatz steht bereits fest!

ESC: ER vertritt Barbara Schöneberger

Das Problem: Den Regeln der Europäischen Rundfunkunion zufolge müssen die Punktepräsentatoren aus ihrem Heimatland zugeschaltet sein. Da Barbara Schöneberger sich in der Schweiz befinden wird, kann sie diesem Kriterium nicht gerecht werden. Ihren Platz nimmt niemand geringeres als der ehemalige ESC-Teilnehmer Michael Schulte ein.

„12 points of the German jury go to …“ – am 17. Mai darf der 35-Jährige nun die magischen Worte sagen und damit das deutsche Urteil verkünden. Die Wahl hätte wohl kaum besser getroffen werden können: 2018 durfte Michael Schulte selber für Deutschland beim ESC in Lissabon auf der Bühne stehen. Mit seinem Song „You Let Me Walk Alone“ belegte er schließlich den stolzen vierten Platz. Eine Spitzenleistung für Deutschland im Vergleich zu den Vorjahren!

ESC: Michael Schulte als würdiger Nachfolger

Doch das war noch längst nicht alles: 2019 war er Mitglied der deutschen Jury und durfte selbst talentierte Acts bei der Show in Tel Aviv bewerten. Inzwischen konnte er sich als fester Bestandteil in der deutschen Musikszene integrieren. Gemeinsam mit seiner ESC-Erfahrung und seiner Bühnenpräsenz macht ihn das zu einem geeigneten Nachfolger für Barbara Schöneberger bei der ESC-Punktevergabe.

In der Vergangenheit traten bereits Elton und Ina Müller an Schönebergers Stelle. Nun stellt sich Michael Schulte dieser spannenden Herausforderung für Deutschland. Noch nervöser werden an diesem Abend wohl nur Abor & Tynna aus Wien sein, die mit ihrem Song „Baller“ beim ESC für Deutschland an den Start gehen. Die Fans sind zuversichtlich. Ob es schlussendlich ebenfalls für einen vierten Platz oder sogar für eine noch bessere Platzierung reicht, bleibt jedoch abzuwarten!

Der „Eurovision Song Contest“ (ESC) wird am Samstagabend (17. Mai) um 21 Uhr live aus Basel übertragen. Übertragen wird das Musik-Spektakel im Ersten, One, auf eurovision.de und auch im Livestream in der ARD-Mediathek.