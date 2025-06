ESC-Beichte bei der MDR-Starnacht: Er ist zerstört

Ein glanzvoller Auftritt, große Bühne, jubelnde Fans – genau so stellt man sich den Alltag eines frischgebackenen ESC-Siegers vor. Doch beim Auftritt in Österreich kam es zu einem eher unerwarteten Geständnis, das so niemand hatte kommen sehen. Im Mittelpunkt: der heiß begehrte ESC-Pokal.

Was eigentlich ein strahlender Moment werden sollte, entwickelte sich plötzlich zu einem kleinen Schock für den Musiker. Die Szene sorgte nicht nur für ungläubiges Staunen, sondern auch für schmunzelnde Gesichter.

ESC-Trophäe sorgt für Gesprächsstoff

Wie die „HNA“ berichtet, trat der aktuelle ESC-Sieger JJ bei der „Starnacht am Neusiedler See“ auf – mit im Gepäck: ein beschädigter Pokal. Der Sänger verriet offen, dass seine ESC-Trophäe während des Transports zu Bruch gegangen sei. Und das war kein Einzelfall. Bereits zuvor hatte auch der ESC-Gewinner von 2024, Nemo, von einem ähnlichen Malheur berichtet.

Barbara Schöneberger witzelt: „Beim ‚Eurovision Song Contest‘, das wissen viele nicht, wird mit günstigen Materialien gearbeitet. Du hast deinen Pokal jetzt schon zweimal erneuert gekriegt und jedes Mal ist er irgendwie kaputt, oder?“ ESC-Gewinner JJ stimmt der Moderatorin dabei vollkommen zu: „Ja, irgendwie haben sie das schlecht geklebt oder irgendwie gebaut und es ist direkt in der Mitte leider abgebrochen im Koffer.“

Ein Pokal im Härtetest

Für einen kurzen Moment wurde der Auftritt bei der „Starnacht“ daraufhin zur ESC-Materialprüfung. Als Barbara Schöneberger JJ eine neue Ersatz-Trophäe reichte und scherzhaft zum „Falltest“ aufforderte, nahm der Sänger die Herausforderung an. Tatsächlich hielt auch das Ersatzstück nicht durch – zerbrach jedoch weniger spektakulär und ließ sich immerhin reparieren.

Trotz allem ließ sich JJ die Laune nicht verderben. Auch dieser etwas kuriose Zwischenfall wird nun wohl zur langen Geschichte der ESC-Momente gehören – denn beim ESC geht es eben nicht nur um Gesang, sondern manchmal auch um Standfestigkeit. Der ESC 2025 brachte nicht nur einen neuen Star hervor, sondern offenbar auch erneut brüchige Erinnerungsstücke. JJ reiht sich damit in eine Reihe von Gewinnern ein, deren ESC-Pokale nicht ewig hielten. Doch statt Frust herrschte beim Auftritt vor allem eins: Selbstironie.

Der ESC bleibt ein Dauerbrenner – musikalisch wie menschlich. Und auch wenn die Trophäe vielleicht nicht unzerstörbar ist, sind es die Erinnerungen an diesen Abend ganz sicher.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.