Thomas Gottschalk: Ein Abschied für immer?

Am Samstagabend (10. Mai 2025) wird um 20.15 Uhr die zweite Episode der Unterhaltungsshow „Denn sie wissen nicht, was passiert“ auf RTL ausgestrahlt. Dabei begrüßen die Showmaster Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch eine bunte Mischung an prominenten Gästen.

So werden Reality-Star Evelyn Burdecki, Comedian Wigald Boning und Schauspieler Uwe Ochsenknecht die Showarena betreten. Alles dreht sich um Magie und Märchen, und die Zuschauer können sich auf spontane Momente und jede Menge Lachanfälle freuen.

Doch plötzlich sorgt eine Eilmeldung der „Bild“ für Aufsehen und könnte alles andere in den Schatten stellen.

Thomas Gottschalk: Bahnt sich eine Sensation an?

Denn laut „BILD“-Informationen wird Thomas Gottschalk heute Abend live vor der Kamera bekanntgeben, dass er sich vollständig aus der Samstagabendunterhaltung zurückzieht. Am Ende der Show soll die offizielle Bekanntgabe Gottschalks demnach erfolgen. So soll der 74-Jährige sein persönliches Show-Aus allen TV-Zuschauern mitteilen.

Anfang Dezember wird voraussichtlich die letzte Ausgabe von „Denn sie wissen nicht, was passiert“ in der bisherigen Besetzung ausgestrahlt. Bei dieser Show soll Thomas Gottschalk gebührend gefeiert und verabschiedet werden.

Wie es danach weitergeht, ist laut aktuellen Informationen noch unklar. Es wird jedoch erwartet, dass das Format weiterhin bestehen bleibt. Bisher sei aber noch nicht bekannt, wer die Lücke des renommierten Showmasters übernehmen könnte. Auf Anfrage von „BILD“ wollte sich RTL bislang nicht zu den weiteren Plänen äußern.

Weitere Informationen folgen in Kürze…