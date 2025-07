dm wirbt mit neuem Hype-Produkt – doch Kunden haben nur eine Frage

Dm wirbt auf Instagram mit der Glass Skin Collagen-Maske von Svenja Walbert. „Ich habe die Tuchmaske (…) getestet und bin begeistert – so viel Feuchtigkeit, Glow und Pflege in nur einer Anwendung“, heißt es in dem Post. Das Produkt sei „definitiv den Hype wert“.

Doch viele Kunden kommentieren unter dem Instagram-Post zu einem ganz anderen Thema – nämlich zur Pfandabgabe bei dm. „Wieso habt ihr in euren Filialen keine Pfandautomaten? Kein Bock zu investieren oder würde es nur die Gewinne für die Chefetage schmälern?“, heißt es beispielsweise.

Dm-Kunden wollen es wissen

Andere User schreiben hingegen: „Schön Pfandflaschen verkaufen und dann aber nicht annehmen wollen. Was ein Saftladen“ und „Wieso nehmt ihr kein Pfand an?“ Jetzt äußert sich das Unternehmen selbst zu der Kritik der Kunden und stellt klar: Die Pfandflaschen kann man in den Filialen sehr wohl abgeben.

+++ Auch interessant: Lieber direkt zu dm, Rossmann & Co. – doch Urlauber gehen dieses Risiko ein +++

„Als Händler, der Getränke in pfandpflichtigen Getränkeverpackungen verkauft, können unsere Kundinnen und Kunden Leergut jederzeit in ihrem dm-Markt zurückgeben. Dies haben wir auch schon vor Inkrafttreten des Verpackungsgesetzes zum Januar 2025 ermöglicht“, so Frauke Klos, dm-Geschäftsbereichsverantwortliche im Ressort Marketing + Beschaffung, auf Anfrage von DER WESTEN. Doch wie sieht es nun mit dem Pfandflaschen-Automaten aus?

+++ Passend dazu: dm, Rossmann & Co.: Kunden kaufen beliebtes Produkt – zu Hause stinkt’s gewaltig +++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Unternehmen gibt Statement ab

„Die Installation von Pfandautomaten rechnet sich in dm-Märkten bisher nicht“, heißt es in der Stellungnahme. Leergut könne man jedoch jederzeit in den Märkten an der Kasse zurückgeben. Du kannst den Kassierern deine Pfandflaschen entsprechend problemlos übergeben.

Hier mehr lesen:

Wichtig sei nach Angaben der Website nur, dass das DPG-Pfandzeichen eindeutig erkennbar ist. Übrigens: Auch die Produkte aus dem dm-Onlineshop kannst du in den Filialen problemlos abgeben.