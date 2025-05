dm, Rossmann & Co.: Kunden kaufen beliebtes Produkt – zu Hause stinkt’s gewaltig

Schweißgeruch gehört zu den Dingen, die man lieber bei anderen bemerkt als bei sich selbst – ob im Großraumbüro, in der U-Bahn oder beim Workout. Unangenehm, peinlich, vermeidbar? Ja, eigentlich schon. Denn dafür gibt es Deos von dm, Rossmann & Co. Doch wie zuverlässig schützen sie wirklich?

Die Stiftung Warentest hat jetzt 15 Antitranspirantien unter die Lupe genommen. Und der Test zeigt: Zwischen Frischekick und Fehlgriff liegt oft nur ein Sprühstoß.

Deodorants von dm, Rossmann & Co. im Test: Viele Ergebnisse stinken

Was viele nicht wissen: Tatsächlich ist frischer Schweiß geruchlos. Er besteht hauptsächlich aus Wasser, Salz, Harnstoff, Fettsäuren und Hormonen. Der unangenehme Geruch entsteht erst, wenn Bakterien auf der Haut langkettige Fettsäuren zersetzen. Männer haben es in dieser Hinsicht nicht leicht: Sie haben mehr und aktivere Schweißdrüsen als Frauen und zudem einen Extra-Schub Testosteron, was für mehr Flüssigkeit und einen intensiveren Geruch sorgt.

Aus diesem Grund greifen viele zu Deodorants von dm, Rossmann und Co. Doch wirken diese wie gewünscht? Unter die Lupe genommen wurden zehn Sprays, vier Roller und ein Deo-Stick – von günstig bis hochpreisig (0,43 bis 20 Euro pro 100 ml). Dabei mussten die Deodorants Hitze, hohe Luftfeuchtigkeit und 20 Testpersonen, die zweimal je 20 Minuten im Schwitzraum standen, standhalten.

Duft-Desaster nach dem Kauf: Was viele Kunden nicht erwartet haben

Der Schweiß wurde anschließend in Pads unter den Achseln gewogen. Das Ergebnis war durchwachsen. Nur zwei von 15 Produkten schneiden mit „gut“ (Note 2,5) ab:

Seinz „Anti-Transpirant Sport 48h“ (erhältlich bei dm)

Cien „Men Extra Dry 48h Fresh Effect“ (erhältlich bei Lidl)

Beim Test wurde klar, dass beide zuverlässig schützen und nur wenig kosten – der günstigste Kandidat liegt bei gerade mal 43 Cent pro 100 Milliliter.

Was viele Hersteller nach wie vor verwenden, trübt das Bild: Mikroplastik, Silikone wie D5 – Stoffe, die bald verboten werden könnten. Neun der getesteten Produkte bekamen für Umweltaspekte nur ein „ausreichend“. Und vier Produkte konnten die Nässe kaum bändigen – darunter Deos von 8×4, Aldi Lacura, Rossmann Isana und CD Men. In dieser Disziplin gab’s sogar ein „mangelhaft“.

Die Angabe „48 h“ (für 48 Stunden) sehen die Warentester übrigens kritisch. 48, 72 oder gar 96 Stunden „Frische und Geruchsschutz“ halten die Experten bei allen Produkten für übertrieben.

Übrigens: Egal wie gut ein Deo ist – es kann nur wirken, wenn die Achseln sauber sind. Wer also einfach drübersprüht, riskiert nicht nur mangelnden Schutz, sondern eine geruchliche Mischung, die niemandem Freude macht.