RTL: Klare Ansage an Günther Jauch – „Sie wirken gierig“

Am Samstagabend war es wieder soweit. Bei RTL trafen sich drei der wohl bekanntesten und renommiertesten Moderatoren des Landes zum Schlagabtausch. „Wer wird Millionär“-Quiz-Master Günther Jauch, ARD-Star Barbara Schöneberger und „Wetten, dass ..?“-Legende Thomas Gottschalk spielten bei „Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“ um Ruhm und Ehre.

Doch vor dem Ruhm und der Ehre muss man sich natürlich erst einmal ein wenig stärken. Und dafür hat RTL das Süßigkeitenbuffet erfunden. Nun gut, erfunden hat der Kölner Sender wohl weder die Süßigkeit noch das Buffet. Aber zumindest hat man eines aufgestellt.

RTL-Star Günther Jauch verzweifelt am Weckglas

Blöd nur, wenn die Naschereien so gut verpackt sind, dass nicht einmal Günther Jauch das Weck-Glas aufbekommt. Und dabei zusätzlich auch noch von Barbara Schöneberger beobachtet und für die Instagram-Story gefilmt wird. „Herr Jauch, Sie wirken gierig“, scherzt die 49-jährige Münchnerin, während der „Wer wird Millionär?“-Moderator sich abquält.

+++ Der Toast bei „The Masked Singer“: RTL-Legende enttarnt +++

„Da ist ein Sicherungshaken dran“, verzweifelt der Moderator. Und ruft dann lautstark in Richtung Team: „Wie soll das denn aufgehen hier? Da ist ein Sicherungshaken dran.“ Ob die Damen und Herren ihm helfen konnten? Unklar. Sicher ist jedoch, dass später noch ein Bild von Barbara Schöneberger auftauchte, das sie beim Naschen zeigte. Irgendwer scheint also eine Lösung für das Problem gefunden zu haben.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Verhungert sind jedenfalls beide nicht. Das wäre auch arg schade, schließlich steht am Sonntagabend (30. April 2023) direkt die nächste Ausgabe von „Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“ an. Los geht es dann wieder um 20.15 Uhr bei RTL. Oder im Livestream bei RTL Plus.

Mehr Nachrichten:

Zu einem „Denn sie wissen nicht, was passiert“-Hattrick kommt es allerdings nicht. Am Montag (1. Mai 2023) hat RTL dann die erste Folge der neuen Staffel „Bauer sucht Frau International“ im Programm.