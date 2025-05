„Denn sie wissen nicht, was passiert“-Zuschauer auf 180 – „Kaum zu ertragen“

Am Samstagabend (10. Mai 2025) zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr strahlt der Sender RTL eine neue Episode der Unterhaltungsshow „Denn sie wissen nicht, was passiert“ aus. Nach einer langen Wartezeit seit Dezember 2024 feierte das Format am 3. Mai 2025 sein mit Spannung erwartetes Comeback.

Die Fans dürfen sich jetzt somit auf die zweite Folge freuen. Dabei sind wie gewohnt die bekannten Showmaster Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger und Günther Jauch mit von der Partie.

Dabei sind Spontanität und zahlreiche Überraschungen garantiert. Doch das Comeback wird nicht von allen Zuschauern gefeiert. Auf Facebook äußern einige ihren großen Unmut und Frust.

„Denn sie wissen nicht, was passiert“: DAS erwartet die RTL-Zuschauer

In der aktuellen Show erleben die Zuschauer unerwartete Überraschungen, die garantiert für Aufsehen sorgen werden. So dreht sich dieses Mal alles um das Motto „Märchen“.

Zusätzlich dazu erwarten die RTL-Zuschauer weitere Überraschungen. So werden Realitystar Evelyn Burdecki und Schauspieler Uwe Ochsenknecht das Studio betreten und als Promi-Gegner antreten. Während Comedian Wigald Boning als „Rattenfänger von Hameln“ für außergewöhnliche Momente sorgen wird.

Alles in allem dürfte die Show märchenhaft und magisch werden. Doch ein Blick auf die Facebook-Kommentare der RTL-Zuschauer unter einem Beitrag zur aktuellen „Denn sie wissen nicht, was passiert“-Show zeigt ein anderes Bild.

Fans gehen schon vor der Ausstrahlung auf die Barrikaden

Die Reaktionen fallen gemischt aus, doch besonders auffällig sind die vielen frustrierten Fanmeinungen. Was sorgt bei ihnen konkret für diesen großen Unmut?

Hier ein kleiner Auszug der verschiedenen User-Kommentare:

„Dieses Geschrei von der Schöneberger ist für mich kaum zu ertragen.“

„Beide seit Corona Märchenfiguren.“

„Hat sich Herr Jauch das Sakko von Herrn Llmabi ausgeliehen?“

„Toll ihr drei!“

„Geht sie mit beiden Opas los.“

Schlussendlich bleibt abzuwarten, ob die lauten Kritiker während der Show vielleicht doch noch umgestimmt werden. Ab 20.15 Uhr wird sich zeigen, ob ihre Meinung kippt. Die Episode ist außerdem auch auf RTL+ streambar.