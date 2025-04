„Denn sie wissen nicht, was passiert“: Jetzt macht RTL es offiziell!

Viele Monate mussten sich RTL-Zuschauer gedulden. Seit dem 14. Dezember 2024 warten sie auf eine neue Folge der Unterhaltungsshow „Denn sie wissen nicht, was passiert“.

Doch jetzt gibt es endlich Grund zur Erleichterung: RTL verkündete auf dem offiziellen Instagram-Account die für viele Fans erfreuliche Nachricht. Bald ist es wieder so weit…

„Denn sie wissen nicht, was passiert“: DIESE Tage müssen sich die Fans merken

Dazu veröffentlichte RTL ein Foto der drei Showgrößen Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch. Zu sehen sind sie wie gewohnt in Showlaune – vertraut, routiniert und ehrgeizig.

Und welche Tage müssen sich die Fans nun im Kalender markieren? RTL verkündete: „Am 3. und 10. Mai wird es wieder chaotisch. Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Thomas Gottschalk starten in zwei neue Ausgaben ‚Denn sie wissen nicht, was passiert‘!“

Instagram-Beitrag von RTL: Der Sender gab ein wichtiges Update zur Show „Denn sie wissen nicht, was passiert" bekannt.

Dabei handelt es sich um „zwei märchenhafte Shows“: Die erste Ausgabe wird ganz im Zeichen von Las Vegas stehen. Ein Blick auf die Stargäste-Liste gewährt der Sender noch nicht. So müssen sich die Zuschauer bis jeweils Samstag um 20.15 Uhr gedulden.

Die TV-Zuschauer haben eine klare Meinung

Die Fanreaktionen auf Instagram sprechen jedenfalls eine deutliche Sprache. Viele Menschen fiebern dem Comeback von „Denn sie wissen nicht, was passiert“ entgegen. Eine Userin schrieb: „Ich habe schon befürchtet, dass da nichts mehr kommt. Ich freue mich.“

Während ein anderer RTL-Zuschauer einen Star besonders hervorhob: „Endlich wieder! Super, ich freue mich schon darauf. Ich hoffe, dass Barbara wieder spielt. Sie darf nicht moderieren. Es ist immer viel lustiger, wenn sie die Spiele spielt.“ Ein Fan hatte sogar noch eine neue Idee. Er kommentierte: „Stefan und Elton gegen Jauch und Gottschalk. Das wäre es!“

Am Ende dauert es nicht mehr lange, bis die Unterhaltungsshow „Denn sie wissen nicht, was passiert“ ihr Comeback im RTL-Fernsehen am Samstag (3. Mai 2025) zur Primetime feiert. Die Episoden sind auch auf RTL+ streambar.