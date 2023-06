Royals: „George sieht aus wie…“ – Neues Foto lässt Fans staunen

Ist das süß. Während in Deutschland traditionell zu Christi Himmelfahrt gefeiert wird, feiern die Engländer ihre Väter stets Mitte Juni. Klar, dass sich da auch die Royals nicht ausnehmen und so teilte Prinz William über den Instagram-Kanal „Princeandprincessofwales“ am Sonntagmorgen ein zuckersüßes Foto, das ihn im Kreis seiner Kinder zeigt.

Alle in Blau gekleidet, strahlen Prinz William und seine royalen Sprösslinge Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis um die Wette. Es ist das Foto einer sich liebenden Familie, mit Jungs, die den Schalk im Nacken haben und einer Prinzessin Charlotte, die ihrer Mama Kate Middleton immer ähnlicher zu werden scheint.

Prinz William feiert mit den Mini-Royals den Vatertag

Ähnlichkeit haben die Anhänger der Royals aber auch zwischen zwei anderen jungen Herren entdeckt. So schreibt eine Instagram-Followerin: „George sieht aus wie Louis Spencer.“ Eine weitere Nutzerin ergänzt: „George ist eindeutig ein Spencer.“

Wer sich nun fragt, wer denn eigentlich Louis Spencer ist. Wir klären auf. Louis Frederick John Spencer ist der Sohn von Charles Spencer, dem neunten Earl Spencer. Der wiederum ist der Neffe der leider viel zu früh verstorbenen Lady Di.

Doch nicht nur bei George erkennen die Fans der royalen Familie Ähnlichkeiten. Auch Prinzessin Charlotte sieht einer ganz besonderen Frau immer ähnlicher. Wir sprechen natürlich von Prinzessin Diana. „Charlotte ist die Blaupause ihrer verstorbenen Oma, sie muss Prinz Williams Herz jedes Mal höher schlagen lassen, wenn er sie ansieht“, schreibt eine Followerin bei Instagram.

Fans vergleichen Charlotte mit Diana

Wem auch immer die jungen Royals ähnlich sehen mögen, dies liegt schließlich auch oft im Auge des Betrachters, sie scheinen mächtig Spaß an ihrer Rolle zu finden. Und das Foto zeigt auch, dass sich die Briten irgendwann auf einen ganz besonderen König, mit einer ganz besonderen Familie freuen dürfen.

