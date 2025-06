Irres Theaterstück über Prinz George: Kate Middletons Sohn steht auf SM und Drogen

Prinz George ist gerade einmal elf Jahre alt. Dennoch wird vor allem über seine Zukunft diskutiert. Welche weiterführende Schule wird der junge Prinz im kommenden Jahr besuchen? Wann wird er den Thron besteigen. In einem Off-Broadway-Stück wird nun ebenfalls ein Blick in die Zukunft des künftigen Königs von England geworfen. Ob der jedoch seinen Eltern Kate Middleton und Prinz William gefällt, darf stark angezweifelt werden.

In dem Stück mit dem Titel „Prince Faggot“ wird das Leben des 18-jährigen Prinz George dargestellt – der Begriff „Faggot“ ist im Englischen ein schwulenfeindliches Schimpfwort. Wir schreiben das Jahr 2032, George ist Student an der renommierten Oxford-Universität, und besucht mit seinem Freund Dev seine Eltern William und Kate.

Theaterstück zeigt das Leben des 18-jährigen Prinz George

Doch so ganz amused dürften die Schwiegereltern in spe nicht sein. Das Theaterstück zeigt Prinz George und Dev, wie sie ihre SM-Fantasien ausleben und Drogen nehmen. Bei Kate Middleton und Prinz William kommt die Sorge auf, dass Dev eine zweite Meghan Markle sein könnte.

Eine durchaus provokante Darstellung des jungen Prinzen, gefeiert jedoch von den Kritikern. Die „New York Times“ nannte das Stück „aufrührerisch, hinterhältig, explizit bis hin zur Pornografie, wild und undiszipliniert“. Und auch die Zuschauerinnen und Zuschauer sind begeistert. Die Show im „The Peter Jay Sharp Theater“ in New York ist stets bestens besucht. Alle Aufführungen bis zum Ende des Stückes am 27. Juli sind restlos ausverkauft.

Dass sich Kate Middleton und Prinz William das Stück über ihren Sohn anschauen, wir wagen es stark zu bezweifeln. Gerade haben die beiden aber auch wahrlich wichtigere Aufgaben zu meistern. Neben den täglichen Pflichten als Prince und Princess of Wales müssen sie auch noch entscheiden, auf welche weiterführende Schule Prinz George im kommenden Jahr gehen soll. Angeblich, so heißt es in Großbritannien, sei die Entscheidung aber bereits gefallen. Hier alle Infos.