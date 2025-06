Kate Middleton: Palast bestätigt – „Wir haben Ascot darüber informiert“

Kate Middleton überraschte viele royale Fans mit ihrer kurzfristigen Absage beim Royal Ascot. Obwohl ihr Name im offiziellen Programm stand, nahm sie nicht an der Veranstaltung teil. Prinz William erschien stattdessen allein. Die Enttäuschung unter den Besuchern war groß, da viele einen Blick auf Kate Middleton erhofft hatten.

König Charles und Königin Camilla fuhren mit William in der ersten Kutsche des königlichen Zuges. Der Kensington Palast erklärte später, ein Kommunikationsfehler habe die Verwirrung verursacht.

Kate Middleton: Sprecher wird deutlich

Auf Social Media hatte Royal Ascot angekündigt, dass Kate Middleton gemeinsam mit der königlichen Familie in der ersten Kutsche sitzen würde. Nur Minuten später folgte die Klarstellung des Palastes: Kate werde nicht erscheinen. Ihr Name sei versehentlich im Programm aufgetaucht.

Ein Sprecher des Palastes sagte laut „The Sun“: „Wir haben Ascot darüber informiert, dass Ihre Königliche Hoheit nicht teilnehmen wird. Leider wurde nach dieser Benachrichtigung irrtümlicherweise eine ungenaue Version der Wagenliste herausgegeben.“ Die korrekte Liste sei danach neu verteilt worden. Die Planänderung führte dazu, dass Lord Soames seinen Platz räumen musste, damit Prinz William im ersten Wagen mitfahren konnte.

Kate Middleton setzt weiter auf Balance

Hintergrund für die Abwesenheit von Kate Middleton war offenbar ihre gesundheitliche Situation. Nach der Krebsdiagnose und der kürzlich mitgeteilten Remission tastet sie sich langsam zurück ins öffentliche Leben. Der Palast betonte, dass ihre Termine flexibel geplant würden.

Die Prinzessin nehme nur dann teil, wenn es ihr Zustand zulasse. In der Woche vor dem Royal Ascot hatte Kate Middleton bereits drei wichtige Termine wahrgenommen. Dazu zählten ihr Besuch beim V&A East Storeroom, Trooping the Colour und der Hosenbandtag in Windsor.

Ein Vertreter des Royal Ascot äußerte Verständnis: „Natürlich ist es eine große Enttäuschung, dass die Prinzessin von Wales nicht teilnehmen kann, aber wir berücksichtigen natürlich ihren Terminkalender und freuen uns darauf, sie nächstes Jahr begrüßen zu dürfen.“

