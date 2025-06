Kate Middleton: Entscheidung gefallen – William hat sich durchgesetzt

Prinz William und Kate Middleton haben sich auf die zukünftige Schulwahl für ihren ältesten Sohn, Prinz George, geeinigt. Der Elfjährige besucht aktuell die Lambrook School in Berkshire. Berichten zufolge wird er im September 2026 nach Eton wechseln, der ehemaligen Schule seines Vaters.

Eton punktete besonders durch seine Nähe zum Familiensitz in Windsor. Trotzdem soll Kate Middleton auch andere Optionen wie das Marlborough College in Betracht gezogen haben. In einem Gespräch mit „Mail Online“ berichtet ein royaler Insider über die Entscheidungsfindung des Paares: „Es war so, als ob ich sagen würde: Ich weiß etwas und die Leute in Eton wissen etwas, aber ich werde es euch nicht sagen.“

Haben sich Kate Middleton und Prinz William für Eton entschieden?

Kate Middleton verbrachte viel Zeit damit, sich mit Etons Lehrern auszutauschen. Sie sprach insbesondere mit dem Leiter der Drama-Abteilung über Theater, außerschulische Aktivitäten und Aufführungsmöglichkeiten. Dies zeigt, wie wichtig der Prinzessin von Wales ein umfassendes Lernumfeld für George ist.

Insider berichten von einer „gewissen Selbstgefälligkeit“ in Eton, da die Entscheidung zugunsten der Schule ausfallen könnte. Doch Kate Middleton schätzte ihre eigene Schulzeit in Marlborough sehr und hatte überlegt, die Tradition zu brechen. Eine koedukative Schule wie Marlborough hätte Charlotte ermöglicht, später ebenfalls ihre Brüder dort zu besuchen.

Obwohl Kate Middleton Marlborough bevorzugte, scheint Eton aktuell die erste Wahl zu sein. Die renommierte Schule bietet laut Bericht von „Birmingham Live“ „alle Wege“ für den zukünftigen König. Die endgültige Entscheidung dürfte sich allerdings noch bis zum Schulbeginn im Jahr 2026 hinziehen.

