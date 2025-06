Prinz Williams große Reise: Lässt er Kate zurück?

Wenn man es ganz nüchtern betrachtet, hat Prinz William schon einen spannenden Job. Der 43-Jährige reist um die Welt, darf interessante Menschen treffen, hat Einfluss und sein Wort Gewicht. Dennoch gibt es noch immer Länder, die der Prince of Wales noch nicht gesehen hat. Brasilien beispielsweise.

Und so dürfte sich Prinz William besonders darüber freuen, bald seine Reise zur Earthshot-Prize-Verleihung nach Brasilien antreten zu dürfen. Bei einem Event in London betonte der Prinz, wie sehr ihn Südamerika und vor allem Brasilien faszinieren. Er hob die Bedeutung der Region für Umweltschutz und Nachhaltigkeit hervor und erwartet eine „spektakuläre“ Zeremonie.

Prinz William: „Ich persönlich wollte schon immer nach Südamerika“

„Ich persönlich wollte schon immer nach Südamerika, insbesondere nach Brasilien. Deshalb freue ich mich sehr darauf, dorthin zu reisen“, zitiert das „Hello“-Magazin den Prinzen.

Und weiter: „Ich halte das für sehr wichtig. Und ich denke, sie verkörpern den Ansatz, wie wir nachhaltiger werden können. Die Dynamik, die Energie, die Begeisterung. Ich denke, die Preisverleihung wird spektakulär.“

++ Kate Middleton: Entscheidung gefallen – William hat sich durchgesetzt ++

Die Earthshot-Prize-Verleihung 2025 findet am 5. November im Museum of Tomorrow in Rio de Janeiro statt. Es ist das erste Mal, dass der bedeutende Umweltpreis in Lateinamerika verliehen wird. Die Veranstaltung liegt zeitlich passend vor der COP30, die Brasilien ebenfalls ausrichtet.

++ Irres Theaterstück über Prinz George: Kate Middletons Sohn steht auf SM und Drogen ++

Jason Knauf, CEO des Earthshot-Prize, lobte das Museum of Tomorrow als idealen Ort für die Preisverleihung. Es wird eine Feier, die Brasiliens Engagement für Klima und Natur hervorhebt. Die besten globalen Umweltinitiativen stehen im Mittelpunkt der Veranstaltung, die die bisherigen Zeremonien übertreffen soll.

Prinz William immer stärker im Umweltschutz

Prinz William betonte mehrfach, warum Nachhaltigkeit für ihn zentral ist. Er wird den wichtigen Termin in Brasilien nicht verpassen. Seinen bisherigen Aussagen zufolge verkörpert das Land den idealen Ort für Inspirationen im Klimaschutz durch seine einzigartigen Ökosysteme und seine große Dynamik.

Die Earthshot Prize-Verleihungen fanden bisher in London, Boston, Singapur und Kapstadt statt. Noch ist unklar, ob Kate Middleton Prinz William dieses Jahr begleitet. Sie war zuletzt 2022 in Boston bei der Preisverleihung dabei, so das „Hello“-Magazin.