Prinz William: Als es um Kate Middleton geht, muss er eingreifen

Als Royal – und vor allem als Thronfolger – ist Prinz William für die Bevölkerung eigentlich unnahbar. Doch der 40-Jährige zeigt sich bei Terminen auch immer wieder menschlich und von einer herrlich normalen Seite. So auch jetzt, als er einer medizinischen Einrichtung einen Besuch abstattete.

Prinz William war zu Gast in einem neuen Zentrum für Krebsforschung- und behandlung. Dabei kam es zu einer ziemlich witzigen Begegnung. Als es plötzlich um seine Frau Kate Middleton ging, musste der Royal eingreifen.

Fremder Mann bringt Prinz William zum lachen

Was würdest du tun, wenn du plötzlich mit dem Thronfolger in ein Gespräch kommst? Viele würden da wohl vor Ehrfurcht erstarren. Doch nicht so dieser Mann, dem Prinz William bei einem Termin begegnete. Wie in einem Video bei „Gala“ zu sehen ist, haut der Mann einen deftigen Spruch nach dem nächsten raus. Dabei konnte er sich auch einen Kommentar zu Kate Middleton nicht verkneifen. Prinz William nahm es mit Humor.

Der Thronfolger trifft auf eine Frau, deren Mann dort behandelt wird – und der hat mal so gar keine Berührungsängste. Offen plaudert er drauf los. „Du bist aber ein großer Kerl, nicht wahr?“, rutscht es ihm heraus, als Prinz William vor ihm steht. „Ich trag Schuhe mit Absätzen“, entgegnet der Royal ihm.

Prinz William mit Liebeserklärung an seine Frau

Und während die Frau des Mannes mit William plaudert, scheint der sich zu überlegen, welchen Spruch er als nächstes heraushauen könnte. „Siehst du die Leute hier? Sie sind hässlich, aber sie sind gut“, sagt der Mann mit einem Grinsen und zeigt dabei auf die Pfleger, die um die drei herum stehen. „Sie sind unglaublich“, bekräftig seine Frau.

Und plötzlich haut der Mann den nächsten Spruch in Richtung Prinz William heraus. „Und deine Frau ist auch nicht schlecht. Sie ist eine nette Dame.“ Da muss der Royal direkt eingreifen. „Das ist nett, danke, ich liebe sie auch.“ Dazu ergänzt Prinz William: „Er ist sehr unterhaltsam. Die Krankenschwestern sollten dich im Auge behalten.“ Auch Royals sind eben nur ganz normale Menschen.