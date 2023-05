Kate Middleton über Prinz William: „Du bist ein Alptraum“

„In guten wie in schlechten Zeiten“ heißt es im Eheversprechen stets. Das schworen sich auch Prinzessin Kate und Prinz William, als sie sich 2011 in der Londoner Westminster Abbey vor aller Welt das Ja-Wort gaben. Es war eine absolute Traumhochzeit, Kate strahlte in ihrem weißen Spitzenkleid und William bewunderte seine schöne Braut.

Auch wenn die beiden vor ihrem großen Tag eher eine On-Off-Beziehung führten und es nach einem Schlussstrich 2007 so schien, als sei alles zu Ende, ist alles noch einmal gut gegangen. Nach zwölf Jahren Ehe scheint es so, als seien sie als Paar unzertrennlich. 2013 kam Prinz George, 2015 Prinzessin Charlotte und 2018 Prinz Louis hinzu und machten das Eheglück perfekt.

Doch nach zwölf Jahren Ehe ist man vielleicht doch mal genervt voneinander. Besonders Kate hat mit William manchmal ein Hühnchen zu rupfen, verriet sie selbst.

Für Kate Middleton ist William manchmal „ein Alptraum“

Nach der Krönung von König Charles III. bekamen Fans einen seltenen Einblick in das Anwesen von Kate und William in Kensington. Schon 2018 plauderte Kate bei einer Reise zu einem RAF-Stützpunkt in Zypern aus dem Nähkästchen und verriet, wie ein entspannter Abend bei ihr und William im eigenen Zuhause aussieht. Dabei nervt sie eine Angewohnheit ihres Mannes besonders.

+++ Kate Middleton: Unverhoffte Wende – Familie zieht Schlussstrich +++

Nachdem sie eine Erholungseinrichtung für Militärangehörige eröffnet hatten, gab William den Menschen noch einen Tipp mit auf den Weg: „Haltet die Pizzen von den Sofas fern.“ Da hat Kate offenbar direkt aufgehorcht und ließ dabei platzen, dass ihr Mann nicht gerade derjenige ist, der zu Hause alles sauber hält. „Du bist ein Alptraum, wenn es darum geht“, sagte sie. Offenbar ein Punkt, der im Kensington Palast öfter Spannungen verursacht.

+++ Kate Middleton: Hier wirft sie sogar Superstar Beyoncé aus dem Rennen +++

Bei den Zuschauern sorgte das sicher für den ein oder anderen Lacher. Doch bekommen die beiden Royals im Kensington Palast nicht sowieso alles auf feinste Teller serviert? Tatsächlich ist bekannt, dass Kate und William ihr Essen gerne auch bestellen.

Mehr Nachrichten:

Was bei ihnen dann auf den Tisch kommt? In einem Interview mit dem Radiosender BBC Radio 1 sagte Kate, dass sie ihr Essen scharf mag. Ihr Lieblingsgericht zum Bestellen? Curry! William hingegen freut sich über Chicken Masala. Die indische Küche hat es den beiden also besonders angetan. (nra)