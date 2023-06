Prinz William: Irre Szenen vor Parade – es passiert vor laufender Kamera

Obwohl sich einige Royals-Fans vermutlich lieber Prinz William als Nachfolger von Queen Elizabeth II., statt seinen Vater König Charles III. gewünscht hatten, ist der Prinz von Wales aktuell noch ’nur‘ an Platz eins in der britischen Thronfolge.

Damit einhergehen jedoch einige wichtige Rollen, wie das Beaufsichtigen der „Trooping the Colour“-Parade für den Geburtstag von König Charles III. am 17. Juni 2023. Hier kam es bei den Proben am Samstag (10. Juni) jetzt allerdings zu einigen skurrilen Szenen.

Prinz William bei „Trooping the Colour“-Parade ganz vorne dabei

2022 feierte man noch Queen Elizabeth II., ein Jahr später ist es König Charles III., dem die Parade in London gewidmet wird. Es ist Charles‘ erste Parade dieser Art und damit ein ganz besonderer Moment, der auch in Deutschland im TV zu sehen sein wird. Das ZDF zeigt am 17. Juni eine Sondersendung zum Spektakel in Großbritannien.

Als Ehrenoberst der Welsh Guards ist Prinz William auch mit dabei. Dem Regiment wird die Ehre zuteil in diesem Jahr die Fahne zu schwenken – der Thronfolger höchst persönlich nahm jetzt die Vorbereitungen dazu ab. Dabei kam es allerdings zu einigen personellen Ausfällen, die dem Auge der Öffentlichkeit nicht verborgen blieben. Grund dafür war, wie so oft bei militärischen Veranstaltungen, das Wetter.

Ein Video, das bei „The Guardian“ veröffentlicht wurde, zeigt einen Soldaten, der bei der Parade als einer der Trompeter mitwirken soll. Bei den Proben erlitt er jetzt allerdings einen Schwächeanfall. Auf den Aufnahmen sieht man, wie der Soldat mit seiner Bärenfellmütze auf dem Kopf und seinem Instrument noch am Mund zu Boden geht und dort zunächst auch liegen bleibt.

Dann kann er sich wieder aufrappeln und will augenscheinlich weiterspielen. Doch für ihn sind die Proben an dieser Stelle vorbei. Herbeieilende Helfer greifen ihm unter die Arme und begleiten ihm weg vom Platz.

Medienberichten zufolge war er nicht der Einzige, dem das Wetter zu schaffen machte. Ausgerechnet bei den Proben zeigte das Thermometer zum ersten Mal in diesem Jahr die 30 Grad an – der bisher heißeste Tag in 2023.

Im Anschluss meldete sich Prinz William bei seinen Kameraden auf Twitter und bedankte sich für ihren Einsatz. „Es waren schwierige Bedingungen, aber Sie alle haben wirklich gute Arbeit geleistet“, so William.