Kate Middleton: Herzensmoment! Prinz William hat es getan

Süße Liebesgeste von Prinz William! Der aktuelle Thronfolger scheint auch nach 14 Jahren Ehe mit seiner Frau Kate Middleton noch immer hin und weg von ihr zu sein und ihr etwas Gutes zu wollen.

Das zeigt eine Geste, die Prinz William diese Woche beim Besuch auf der schottischen Insel Isle of Mull vollzogen hat. Der älteste Sohn von König Charles III. reiste zusammen mit Kate Middleton dorthin, es war auch gleichzeitig ihr 14. Hochzeitstag.

Viele Royals-Fans hatten sich auf den Besuch des royalen Pärchens gefreut und wollten Geschenke überreichen. Dann passierte es.

Kate Middleton: Prinz William handelt sofort

William und Kate besuchten auf der schottischen Insel das Gemeindezentrum Aros – das mit ihrer Royal Foundation zusammenarbeitet – sowie einen Kunsthandwerkermarkt mit Produkten der Insel, bevor sie einen ausgedehnten Spaziergang entlang der Hauptstraße am Meer machten.

Als ein kleines Mädchen Blumen in der Hand hatte und zu Prinz William sagte, diese seien für Kate, überlegte der Thronfolger keine Sekunde und hatte eine Idee. Anstatt die Blumen selbst anzunehmen, machte er nicht nur das Mädchen glücklich, sondern auch seine Frau.

Wie die „Daily Mail“ berichtet, soll William das Blumenmädchen daraufhin durch die Menge und die Sicherheitskontrolle geführt haben, damit sie zu Kate gehen und ihr die Blumen persönlich überreichen konnte.

„Möchtest du diese Kate schenken?“, hörte man William fragen, während er sich hinhockte, um mit dem Mädchen zu sprechen und die Blumen zu bewundern, die sie mitgebracht hatte. Eine gute Idee!

Erst lobte Kate das Blumenkleid des Mädchens, dann sagte sie schließlich: „Danke, dass du gekommen bist, um Hallo zu sagen. Schön, dich kennenzulernen!“

Kate Middleton: Fans außer sich

Die ganze Aktion kam bei Royal-Fans gut an. Bei X tummeln sich zahlreiche Kommentare dazu. So schreibt jemand: „Sie gehen soooo gut mit der Öffentlichkeit um, besonders mit Kindern.“ Ein anderer Fan kommentiert: „Oh, sie sind einfach die Besten!!! Ich bin mir sicher, dass das kleine Mädchen und ihre Familie diesen Moment nie vergessen werden.“

Und noch ein Fan veröffentlicht nette Zeilen für das Paar: „Das ist so süß. Und deshalb lieben wir sie alle. Sie sind echt, authentisch, haben ein Gespür für Menschen und sind respektvoll.“

Ein gelungener 14. Hochzeitstag für das Paar! Kate Middleton und Prinz William heirateten übrigens am 29. April 2011 in der Westminster Abbey in London.