Kate Middleton: Prinz William durfte es leider nie erfahren

Sie sind DAS royale Traumpaar. Kate Middleton und Prinz William. Seit Jahren schon gehen die beiden gemeinsame Wege, haben drei wundervolle Kinder, gelten als das Power-Paar Großbritanniens. Irgendwann, so sagt es die britische Thronfolge, werden die beiden auf dem Thron sitzen. Doch bis dahin war es ein langer und auch steiniger Weg.

Vor allem das vergangene Jahr war für beide gleichermaßen hart. Kate Middleton, die an Krebs erkrankte. Die Power-Frau, die plötzlich nicht nur einen, sondern gleich mehrere Gänge zurückschalten musste. Und Prinz William – die Sorge um seine Frau, die Verantwortung für sie, die Kinder und das Land – sie muss erdrückend gewesen sein.

Kate Middleton und Prinz William feiern Hochzeitstag

Doch die Princess und der Prince of Wales haben sich durch die schwierigen Zeiten hindurchgekämpft. Kate befindet sich mittlerweile in Remission, fleißig nimmt sie schon wieder öffentliche Termine wahr. Und wenn die beiden am 29. April ihren 14. Hochzeitstag feiern, dürften sie wohl auch mit einem Lächeln im Gesicht auf die Vergangenheit zurückblicken.

++ Prinz William nimmt Abschied von Papst Franziskus: Sitzordnung macht stutzig ++

Auf eine Vergangenheit, die nicht immer einfach war, die sie aber zusammen bewältigt haben. Eine, in der Kate langsam aber sicher in ihre Rolle als künftige Königin gewachsen ist. So erklärt Royals-Expertin Jennie Bond gegenüber dem „Mirror“: „William hat ihr, glaube ich, geholfen, in diese Rolle hineinzuwachsen, und ich glaube, er ist ihr ewig dankbar, dass sie bereit war, diese Rolle anzunehmen und ihm drei wunderschöne Kinder zu schenken, die beide vergöttern, und die Sicherheit eines glücklichen Familienlebens, die er leider nie erfahren durfte.“

Bond weiter: „Gemeinsam stehen sie vor der Herausforderung, König und Königin zu werden, möglicherweise sogar früher als erwartet angesichts der Krebserkrankung des Königs. Das muss sie schwer belasten, aber gemeinsam sind sie stark.“