Queen Elizabeth II.: Privates Foto aufgetaucht – es zeigt sie in illustrer Gesellschaft

Über ein halbes Jahr ist es her, dass die ehemalige Regentin gestorben ist. Der Todestag von Queen Elizabeth II. wird für immer ein schwarzer Tag für die britische Bevölkerung bleiben. Doch es gib auch Daten, die freudigere Erinnerungen mit sich bringen und Trost spenden dürften.

Wie sonst auch, gedenken Menschen ihren Verstorbenen nicht nur an ihrem Todestag, sondern auch an ihren Geburtstagen. So auch Prinz William und Kate, die zum 97. Geburtstag ein Foto von Queen Elizabeth II. veröffentlichen.

Queen Elizabeth II.: Erinnerungsfoto mit ihren Enkeln

Anlässlich ihres 97.Geburtstages veröffentlichen Prinz William und seine Frau Kate Middleton ein Familienfoto in Gedenken an Queen Elizabeth II. Dort zu sehen sind die ehemalige Königin und einige ihrer Enkel und Ur-Enkel, die sie umgeben. Wie es scheint war es Kate höchstpersönlich, die diesen Moment mit der Kamera festgehalten hat.

Unter dem Instagrambeitrag schreiben der Prinz und die Prinzessin von Wales folgende Worte: „Heute wäre der 97. Geburtstag Ihrer verstorbenen Majestät Königin Elizabeth gewesen. Dieses Foto – das sie mit einigen ihrer Enkel und Urenkel zeigt – wurde letzten Sommer in Balmoral aufgenommen.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Fans der Royals dankbar für diesen Schnappschuss

Und nicht nur die Familie der verstorbenen Königin von England gedenkt ihr heute ganz besonders. Auch für die Fans der Royals ist dies ein spezieller Tag. In den rund 1.000 Kommentaren bedanken sie sich für diese Erinnerung:

„Dieses Foto ist wirklich wunderschön. Ich hatte gehofft, dass heute ein neues Foto der Königin veröffentlicht wird, aber dieses hier ist viel schöner, als ich mir vorgestellt habe.“

„Ich hatte den Eindruck, dass wir kein weiteres Bild von der verstorbenen Königin mit ihren Enkeln und Urenkelkindern sehen würden, aber dieses hier hat mein Herz zum Schmelzen gebracht.“

„Absolut schön und eine großartige Art, sich an ihre königliche Hoheit zu erinnern.“

Mehr News:

Langsam wird es ernst: Am 6. Mai wird nämlich der neue Regent gekrönt. König Charles III. empfängt dabei seine beiden Kinder Prinz Harry und Prinz William. Doch während der ältere Bruder mit seiner Familie kommt, wird der Herzog von Sussex alleine vor Ort sein.