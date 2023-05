Royals: Drama um Prinz Harry – Briten sprechen von Verbannung

Er war das größte Diskussionsthema rund um die Krönung von König Charles III.: Prinz Harry. Seit dem Megxit ist die Beziehung zwischen dem einstigen Partyprinzen und seiner royalen Familie sichtlich abgekühlt. Während sich die Royals in Großbritannien seit Wochen bereits auf die Krönung vorbereiten, offizielle Termine wahrnehmen und den großen Tag planen, flog Harry erst kurz vor dem 6. Mai 2023 aus den USA ein.

Seine Familie hat er gleich ganz Zuhause gelassen. Ehefrau Meghan Markle muss also den vierten Geburtstag von Sohnemann Archie, der zufällig auf das gleiche Datum wie die Krönung fällt, ohne ihren Mann feiern. Ob der sich ohne die Unterstützung seiner Frau im Kreise der Familie wohlfühlen wird, sei aber einmal dahingestellt.

Royals-Klatsche für Prinz Harry

So schreiben britische Medien bereits von einer „Verbannung“ des Prinzen in die dritte Reihe. Verständlich, schließlich will „The Sun“ erfahren haben, dass Prinz Harry nicht etwa bei seinem Bruder oder gar in der Nähe seines Vaters sitzen wird, wenn die Krönungszeremonie in Westminster Abbey vollzogen wird, sondern lediglich in der dritten Reihe bei seinen Cousins und Cousinen.

+++ Alle Infos zur Krönung in unserem Liveblog +++

Er wird zwischen Prinzessin Eugenies Ehemann Jack Brooksbank und Prinzessin Alexandra sitzen, heißt es bei der „Sun“. Daneben werden die Töchter von Prinz Andrew, Eugenie, und Schwester Beatrice mit Ehemann Edo Mapelli Mozzi Platz nehmen. Die erste Reihe hingegen ist für hochrangige arbeitende Royals reserviert – William und Kate, Edward und Sophie und ihre Kinder Lady Louise und James, Earl of Wessex, sowie Prinzessin Anne und ihren Ehemann Tim Laurence.

+++ RTL, Sat.1, ARD und Co.: Hier siehst du die Krönung von Charles im TV-Programm +++

Mehr Nachrichten:

Besonders ärgerlich für Harry: Es soll zuvor Diskussionen gegeben haben, dass die Sitzplätze nach dem Platz in der Thronfolge vergeben werden. Dann jedoch hätte Harry an Platz 5 Platz genommen und wäre damit in einer Reihe mit William und Kate. Man habe sich schlussendlich aber entschieden, die arbeitenden Royals vorne zu platzieren.