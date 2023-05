RTL, Sat.1, ARD und Co.: Hier siehst du die Krönung von Charles im TV-Programm

Es ist das größte royale Event der letzten Jahre: Am 6. Mai 2023 wird König Charles III. offiziell in der Westminster Abbey gekrönt. Das letzte Mal geschah das vor 70 Jahren, wo seine Mutter Queen Elizabeth II. ihre Krönung in London feierte. Damals war der heutige Regent gerade mal vier Jahre alt.

Es ist ein Jahrhundertereignis, auf das sich Millionen Menschen weltweit freuen. Dementsprechend umfangreich wird berichtet. Auch hierzulande haben zahlreiche Sender angekündigt, am Samstag nicht nur die Krönung im TV zu übertragen, sondern auch alles rund um das Event zu besprechen. Hier liest du, was du über das Programm am Krönungs-Tag wissen musst.

ARD setzt auf Dauerberichterstattung

Die ARD zählt zu den Sendern, die am Samstag von morgens bis abends über die Krönung berichten. Anbei ein Überblick über das Programm:

9.30 Uhr : Sondersendung in Form eines kommentierten Live-Streams der Zeremonie „King Charles III. – Die Krönung in London“

: Sondersendung in Form eines kommentierten Live-Streams der Zeremonie „King Charles III. – Die Krönung in London“ 16 Uhr: Dokumentation „Charles – Schicksalsjahre eines Königs“

Dokumentation „Charles – Schicksalsjahre eines Königs“ 23.40 Uhr: Zusammenfassung der Geschehnisse in „King Charles III. – Die Highlights der Krönung“

Das ZDF präsentiert die Highlights des Tages im ZDF Royal „König Charles III. – Krönung in London“. Das Ganze läuft ab 19.25 Uhr.

RTL startet in den frühen Morgenstunden

Bei RTL dürften die Hardcore-Fans wohl auf ihre Kosten kommen. Denn der private Sender beginnt schon um fünf Uhr morgens mit royalen Sendungen:

4.50 Uhr: Fünfteilige Dokumentation „The Real Crown: Liebe, Pflicht und Last im Hause Windsor“

Fünfteilige Dokumentation „The Real Crown: Liebe, Pflicht und Last im Hause Windsor“ 9 Uhr: Live-Übertragung der Zeremonie bei Exclusiv Spezial „Endlich König – Charles besteigt den Thron!“

Live-Übertragung der Zeremonie bei Exclusiv Spezial „Endlich König – Charles besteigt den Thron!“ 16 Uhr: Dokumentation „König Charles III. – Zwischen Liebe und Berufung“

Sat.1 mit besonderer Überraschung

Und auch Sat.1 mischt am Krönungstag in Sachen Berichterstattung mit. Dazu hat der Sender sogar ein Ass im Ärmel. Nachdem Joko und Klaas in ihrer gleichnamigen Sendung gegen ProSieben verloren haben, wurden sie dazu verdonnert, eine Stunde live zu kommentieren, wenn Charles seine Krone erhält:

9.30 Uhr : Übertragung der Zeremonie mit Kommentaren im Special „Das ist die Krönung!“

: Übertragung der Zeremonie mit Kommentaren im Special „Das ist die Krönung!“ ab 11 Uhr : Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf berichten eine Stunde live aus Berlin

: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf berichten eine Stunde live aus Berlin 16 Uhr: Dokumentation „Die Ära Diana – Gesichter einer Prinzgemahlin“

Dokumentation „Die Ära Diana – Gesichter einer Prinzgemahlin“ 18 Uhr: Dokumentation „Die Ära Charles – Gesichter eines Königs“

Die deutschen TV-Zuschauer haben also ausreichend Auswahl in Sachen Übertragung der Zeremonie. Doch ein Moment wird niemand vor den Bildschirmen zu sehen bekommen.