Roland Kaiser: Schock vor Konzert! Tausende Fans evakuiert

Sie wollten sich nur einen schönen Abend mit ihrem Roland Kaiser machen. Doch dann kam alles anders. Wie der NDR berichtet, mussten am Donnerstagabend (23. Februar 2023) Tausende Fans vor dem Konzert des Schlagerstars in der EWE-Arena in Oldenburg evakuiert werden.

Nach Informationen des Senders war ein Feueralarm losgegangen. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit mehreren Fahrzeugen an, konnte aber bereits nach wenigen Minuten Entwarnung geben. Eine Brandmeldeanlage war defekt und hatte so den Alarm ausgelöst. Die Fans von Roland Kaiser konnten bereits kurze Zeit später zurück in die EWE-Arena.

Konzert von Roland Kaiser beginnt mit einem Schreckmoment

Der Alarm sei gegen 19.25 Uhr ausgelöst worden. Die Fans warteten während der Überprüfung durch die Feuerwehr außerhalb der Halle. Allerdings soll es auch Fans gegeben haben, die während der Wartezeit an den Notausgängen verharrten, was natürlich nicht Sinn der Sache ist und im Ernstfall auch extrem gefährlich werden könnte.

Das ist Roland Kaiser:

Roland Kaiser gehört zu den erfolgreichsten und bekanntesten Schlagerstars des Landes. Der 70-Jährige feierte 1980 mit seinem Song „Santa Maria“ seinen Durchbruch und verkaufte bis heute Millionen Tonträger. Roland Kaiser ist ein gern gesehener Gast bei den Shows von Florian Silbereisen.

Das Konzert jedoch konnte dann doch noch pünktlich beginnen und auch Roland Kaiser zeigte sich nach seinem Auftritt gelöst. „Wir hatten ein wunderbares Konzert heute“, berichtet der Kaiser in seiner Instagramstory, in der er ein kurzes Video mit seinem Team teilte.

Der Sänger weiter: „Ich bin jeden Abend glücklich, mit diesen Damen Musik machen zu können, weil es ist eine Ohren- und Augenweide. Ich finde, heute waren manche Herren da unten sehr durcheinander bei dem schönen Kleid.“ Damit meinte der Schlager-Star übrigens den Glitzerdress seiner Musikerin Zora Neo.