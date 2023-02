Mülheim: Feuerwehr rückt mit Spezialkräften an – wegen diesem „außergewöhnlichen“ Fund

Es klingt wie aus einem schlechten Film! Zwei Spaziergängerinnen waren am Freitag (3. Februar) in Mülheim-Speldorf unterwegs, als sie plötzlich eine unglaubliche Entdeckung machten!

Denn auf dem Bürgersteig lag vor ihnen auf einmal eine vermeintlich giftige Schlange! Den beiden Frauen schwante Böses. Umgehend alarmierten sie die Feuerwehr Mülheim, die sich mit Spezialkräften auf den Weg machte.

Mülheim: Anwohnerinnen melden vermeintlich exotische Schlange

Diesen außergewöhnlichen Fund auf der Hundsbuschstraße in Speldorf werden die beiden Anwohnerinnen wohl so schnell nicht mehr vergessen. „Mit einem Schreck in den Knochen und dem Handy in der Hand wählte eine der Damen (am Freitag, Anm. d. Red.) den Notruf“, um ein exotisches Tier zu melden.

„Eine circa 30-45 Zentimeter lange Schlange mit braunem Schuppenkleid lag regungslos vor der Anruferin“, heißt es in dem Beitrag der Feuerwehr Mülheim, den sie auf Facebook veröffentlichten. Unter Einhaltung eines Sicherheitsabstandes machte die schockierte Dame ein Foto des regungslosen Reptils. Schnell kam dem Mitarbeiter der Notruf-Hotline der Verdacht in den Sinn, dass es sich bei dem Tier um eine exotische Schlange handeln könnte, die in unserer Region normalerweise nicht zu finden sein dürfte.

Noch mehr News:

Weil er nicht ausschließen konnte, dass es sich bei dem Reptil um eine Lignum Colubridae, besser bekannt als Holznatter, handeln könnte, entsandte er einen Trupp Spezialfachkräfte, die das vermeintlich gefährliche Tier einfangen sollten.

Schlange muss mit auf die Wache

Mit Schutzausrüstung und einem speziellen Natterhaken bewaffnet, konnte die regungslose Natter schnell eingefangen werden. Doch kurz nach dem Einfangen konnte ein Fachmann dann bereits Entwarnung geben.

Denn bei dem vermeintlich gefährlichen und lebendigen Tier, handelte es sich lediglich um ein Kinderspielzeug, das scheinbar auf dem Bürgersteig verloren gegangen war. Wer kürzlich eine braune Spielzeug-Schlange verloren hat, die nicht mehr zurück in die heimische Spielzeugkiste gefunden hat, der kann diese ab sofort an der Pforte der Feuerwache-Broich (Zur Alten Dreherei 11) in Mülheim abholen.