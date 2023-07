Prinz William: Gehalt enthüllt – bei DIESEN Zahlen wird dir schwindelig

Von diesen Zahlen können selbst manche Fußballprofis nur träumen. Das britische Königshaus hat seine jährliche Finanzaufschlüsselung veröffentlicht. Klingt staubtrocken? Ist es aber nicht. Denn darin kann das Volk sehen, wie viel jeder Royal so eigentlich verdient. Und das sind Summen, bei dem nicht nur dem britischen Otto-Normal-Verbraucher schwindelig werden dürfte.

Besonders Prinz William scheint nach der Inthronisierung seines Vaters. König Charles III. einen gewaltigen Gehaltssprung gemacht zu haben. Verständlich, schließlich ist der Prinz von Wales nun in der Thronfolge einen Platz nach oben gerückt. Sollte sein Vater also sterben oder abtreten, wäre er der nächste an der Reihe. Und das soll sich auch auf seinem Konto bemerkbar machen, wie die „Cosmopolitan“ berichtet.

Prinz Williams Gehalt ist nicht von schlechten Eltern

Demnach erhält Prinz William fortan ein Einkommen von rund sechs Millionen Pfund im Jahr, also rund 6,9 Millionen Euro. Zum Vergleich: Laut dem „Manager-Magazin“ verdiente Bahn-Chef Richard Lutz im vergangenen Jahr inklusive Boni „schlappe“ 2,24 Millionen Euro.

Doch woher kommt das Geld? Prinz William erhält die Millionen vom Herzogtum Cornwall. Das erbte der Royal nach dem Tod seiner Oma, Queen Elizabeth II. und der daraufhin folgenden Thronbesteigung seines Vaters König Charles III.

Mehr Nachrichten:

Er hat nun in jedem Jahr Anspruch auf den überschüssigen Gewinn. So erwirtschaftete das Herzogtum in den Jahren 2022 und 2023 insgesamt etwas mehr als 24 Millionen Pfund. Prinz William hätte eigentlich Anspruch auf über 12 Millionen Pfund gehabt, er habe jedoch darum gebeten, dass ein Teil des Überschusses für „Betriebskapitalzwecke“ einbehalten werde. Das Herzogtum behielt also knapp sieben Millionen Euro. Und Prinz William erhielt die restlichen knapp sechs Millionen. Großzügig ist er ja, der Prinz. Wobei sich vermutlich auch mit „nur“ sechs Millionen Pfund noch ganz ansprechend leben lässt.