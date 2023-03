Pietro Lombardi holt Fan zu sich nach Hause – „Nicht selbstverständlich“

Einmal seinen Lieblingssänger live in Person zu sehen, das ist, wovon viele Fans träumen. Für eine treue Anhängerin von Pietro Lombardi ist dieser Traum endlich Wirklichkeit geworden. Doch die junge Frau hat den DSDS-Star nicht etwa nur bei einem Konzert auf der Bühne sehen können, sondern hat ihn persönlich treffen dürfen.

Pietro Lombardi hat seine Unterstützerin tatsächlich zu sich nach Hause in seine Kölner Villa eingeladen. Dort singt er ihr nicht nur ein Ständchen, sondern nimmt sie auch mehrmals in den Arm. Hinter der Aktion steckt keine Geringere als seine Freundin Laura Maria Rypa.

Pietro Lombardi gibt Fan exklusives Wohnzimmer-Konzert in seiner Villa

Die Glückliche, die einen Blick in die privaten vier Wände von Pietro Lombardi werfen darf, heißt Madita. In einem Videoclip bei Instagram ist zu erkennen, dass es sich dabei wirklich um das Haus des „Ich vermisse dich“-Sängers handelt. Madita sitzt in Pietros Wohnzimmer, das seine Fans sonst nur aus seiner Instagram-Story kennen. Nun befindet sich Madita da, wo der Musiker sonst nur mit Baby Leano oder Freundin Laura kuschelt.

Für die Brünette gibt Pietro Lombardi ein spontanes Wohnzimmer-Konzert. Während er ihre Hände hält und ihr tief in die Augen schaut, trällert er den Refrain zu „Ich lass dich nicht los“. Madita kann ihre Tränen kaum noch zurückhalten. Am Ende gibt es eine dicke Umarmung von Pietro.

Pietro Lombardi erfüllt krankem Fan Lebenstraum: Eltern zu Tränen gerührt

In einer anderen Sequenz sieht man, wie Pietro Lombardi Madita mit offenen Armen an seiner Haustür empfängt. Die junge Frau kann ihr Glück kaum fassen, schmiegt sich sofort an seine Brust. Diese einmalige Gelegenheit kann Madita nur dank der „Wünsch dir was“-Organisation erleben. Sie erfüllen chronisch und schwer erkrankten Kindern und Jugendlichen seit über 30 Jahren bundesweit Herzenswünsche.

Dass das Treffen zwischen Pietro Lombardi und seinem Fan schließlich stattgefunden hat, sei vor allem auf seine Freundin Laura zurückzuführen, wie Maditas Mutter in einem Kommentar erklärt: „Du hast uns sehr glücklich gemacht. Wir durften dich zu Hause besuchen, was nicht selbstverständlich ist. Du bist unser persönlicher Herzensmensch. Auch danke an Laura, dass sie uns dieses Erlebnis ermöglicht hat.“ Maditas Vater fügt hinzu: „Du hast Madita sooooo eine groooooße Freude bereitet. Ich war zu Tränen gerührt, als ich alles gesehen habe. Tausend Dank dafür!“

Pietro Lombardi ist dabei vor allem eins wichtig: Seinen Followern zu zeigen, wie ein respektvoller Umgang mit ihren Mitmenschen aussieht. „Wir sind alle gleich. Vergesst das niemals!“, erinnert er seine Fans.