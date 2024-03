Pietro Lombardi nimmt irre Strapazen auf sich – der Grund ist zuckersüß

Mit seiner charmanten Art verzaubert er seine Fans, mit Songs wie „Cinderella“ und „Phänomenal“ sorgt er für Ohrwurmalarm. Seit seinem Sieg der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ im Jahr 2011 geht es für Pietro Lombardi karrieretechnisch steil bergauf.

Seine ganz große Liebe hat Pietro Lombardi in der Influencerin Laura Maria Rypa gefunden, das Paar erwartet in diesem Jahr ihr zweites gemeinsames Kind. Nun mussten die Verliebten jedoch mehrere Tage ohneeinander auskommen. Doch das kann der Musiker so nicht akzeptieren und nimmt einen langen Weg auf sich.

Pietro Lombardi setzt Prioritäten

Laura Maria Rypa ist momentan im vierten Monat schwanger. Die werdenden Eltern könnten vor Freude platzen und zählen die Tage, bis sie ihr zweites gemeinsames Kind in den Armen halten können. Pietro Lombardis Verlobte war es wichtig, auch in dieser Schwangerschaft ihre geliebte Oma in Polen zu besuchen. Also packte die Influencerin kurzerhand den einjährigen Leano ein und machte sich auf den Weg.

Lombardi selbst muss aus Arbeitsgründen in Deutschland bleiben. Da es seiner Liebsten jedoch sehr wichtig ist, dass der Musiker ihre Oma kennenlernt, machte sich der „DSDS“-Star kurzerhand auf den weiten Weg nach Polen.

Noch am selben Tag sind Pietro Lombardi und seine kleine Familie wieder vereint. Der Sänger teilt ein süßes Familienfoto auf seinem Instagram-Profil und schreibt dazu: „In Polen besucht für 5 Stunden. Hab die zwei sehr vermisst. Und jetzt fahre ich nach Berlin arbeiten.“ Auch Laura Maria Rypa ist über den Besuch ihres Liebsten überglücklich, die Influencerin berichtet stolz darüber, dass Lombardi nun endlich ihre geliebte Oma kennenlernen konnte.

Insgesamt ist Pietro Lombardi knapp drei Stunden hin und drei Stunden zurück gefahren, um seiner kleinen Familie einen Besuch abzustatten. Laura Maria Rypa weiß diesen Einsatz ihres Liebsten zu schätzen und schreibt: „Ich liebe dich.“