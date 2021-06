Pietro Lombardi: Offiziell! Jetzt dürfen es alle wissen

Endlich ist die Zeit gekommen. Viele schier endlos lange Monate mussten die Fans von Pietro Lombardi auf diesen Moment warten. Wie bei so vielen anderen Künstlern auch, sorgte die Coronazeit für ausfallende und verschobene Konzerte. Auch Pietro Lombardi war von der Misere betroffen.

Pietro Lombardi (Archivfoto). Foto: imago / xM.xKremerxxFuturexImage

Doch nun meldet sich der ehemalige „DSDS“-Sieger zurück. Bald steht Pietro Lombardi wieder auf der Bühne. Und die steht sogar im Ruhrgebiet.

Pietro Lombardi: Endlich wieder ein Live-Auftritt des Ex-„DSDS“-Stars

So gab das 'Zeltfestival Ruhr', das traditionell nahe des Kemnader Sees zwischen Bochum und Witten abgehalten wird, bekannt, dass Pietro Lombardi einer DER Stargäste bei der diesjährigen Strandkorb-Version des Zeltfestivals sein wird.

Pietro Lombardi. Foto: IMAGO / Future Image

Das Konzert wird demnach am 28. August stattfinden. Die Tickets für Pietro Lombardi liegen preislich bei 51 Euro. Wichtig zu wissen: Da die Zuschauer in Strandkörben sitzen, müssen stets zwei Tickets erworben werden. Das gilt auch, wenn du alleine zum Konzert von Pietro Lombardi willst.

------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die bisherigen Künstler bei der Strandkorbausgabe des 'Zeltfestival Ruhr':

20. August: Wincent Weiss

22. August: Paul Panzer

25. August: Queen Revival Band

26. August: Johann König

27. August: Helge Schneider

28. August: Pietro Lombardi

3. September: Die Pochers

4. September: Gerburg Jahnke

7. September: Philipp Poisel

8. September: Comedy Splash

11. September: Versengold

12. September: Kölsch im Strandkorb mit Kasalla, den Höhnern und Bläck Fööss

17. September: Wolfgang Niedecken

18. September: Daniel Wirtz

19. September: Sasha

21. September: Culcha Candela

23. September: Fiddler's Green

-------------------------

Bleibt nur zu hoffen, dass Corona den angekündigten Konzerten nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Das 'Zeltfestival Ruhr' schreibt dazu: „Das Strandkorb Open Air Konzept wird kontinuierlich hinsichtlich neuer medizinischer Erkenntnisse auf Aktualität und Plausibilität geprüft und kann jederzeit in seinen Maßnahmen verstärkt oder gelockert werden, wenn es eine Veränderung der epidemischen Lage in Deutschland verlangt. Grundlage zur Durchführung wird die zu dem Zeitpunkt der Veranstaltung gültige Corona Schutz Verordnung bilden.“

----------------

Weitere Nachrichten zu Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi: Unerwartetes Geständnis – „Mag es nicht so“

Pietro Lombardi: Es ist soweit – der DSDS-Star macht es offiziell! „Kann es kaum abwarten“

Pietro Lombardi: Öffentlicher Wutanfall – „Bin ich Harry Potter oder was?!“

------------------

Erst vor wenigen Stunden brachte Pietro Lombardi seinen neuen Song „Ti amo“ raus. Warum er von der Resonanz der Fans schockiert war, liest du hier.

Pietro Lombardi: Ex-Frau Sarah mit den Nerven am Ende

Pietro Lombardis Ex Sarah Engels ist derzeit mit ihren Nerven am Ende. Was dahinter steckt, erfährst du >>>hier.

Sat.1-Moderatorin Ruth Moschner startet Aktion

Sat.1-Moderatorin Ruth Moschner startet zur EM eine wirklich herzergreifende Aktion! Mehr darüber liest du hier.