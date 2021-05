Pietro Lombardi: Unerwartetes Geständnis – „Mag es nicht so“

Pietro Lombardi ist ein echter Profi. Kein Wunder, schließlich ist der 28-Jährige auch schon lange im Musikbusiness. Doch nun macht er ein Geständnis, das den ein oder anderen doch überraschen dürfte.

Derzeit befindet sich Pietro Lombardi in der Türkei, um das Musikvideo für seine neue Single „Ti amo“ zu drehen. Seine Fans nimmt der Ex-DSDS-Juror natürlich wie immer bei Instagram mit.

Pietro Lombardi Foto: IMAGO / Karina Hessland

Pietro Lombardi: Unerwartetes Geständnis

In seiner Story zeigt Pietro seinen Followern den Drehort für das neue Video. „Wir sind in der ersten Location angekommen, ich zeig euch noch nicht ganz so viel. Wir sind alle fleißig am Arbeiten. Gleich geht es los.“

----------------------------------------

Das ist Pietro Lombardi:

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Pietro wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 wurde Pietro Lombardi zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Rypa vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

2021 hat Pietro Lombardi sein eigenes Eis auf den Markt gebracht

----------------------------------------

Pietro Lombardi in der Türkei

Dann macht der Vater des kleinen Alessio ein Geständnis. „Ich bin immer so leicht nervös vor Videos. Ich mag es eigentlich nicht so, im Mittelpunkt zu stehen.“ Doch keine Sorge, das Video gibt es natürlich trotzdem. Pietro: „Heute ist es mir egal!“

----------------------------------------

Mehr zu Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi: Emotionales Video erwärmt Fan-Herzen – „Unglaublich schön“

Pietro Lombardi erhält unglaubliches TV-Angebot – „Utopische Summe!“

Pietro Lombardi: Jetzt ist es passiert – „Unter Schock“

----------------------------------------

Offiziell erscheinen wird „Ti amo“ am 18. Juni – rechtzeitig zum Sommer also!

Pietro Lombardi fliegt in die Türkei – was er im Hotel sieht, ist verrückt

Während seiner beruflichen Reise in die Türkei machte Pietro Lombardi im Hotel eine Entdeckung. Hier mehr erfahren>>>