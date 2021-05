Pietro Lombardi: Endlich ist es passiert – „Bin unter Schock“

Es ist passiert, Pietro Lombardi kann es selbst kaum glauben. Zwei Jahre hat der Sänger auf genau diesen Moment gewartet.

Auf Instagram teilt Pietro Lombardi nun diese für ihn persönlichen Hammer-News.

Pietro Lombardi steht unter Schock

Pietro Lombardi ist geschockt. Er kann es immer noch nicht glauben. Foto: imago images / Karina Hessland

Eigentlich verbringt der DSDS-Star aktuell ein paar Tage in der Türkei, um musikalische Projekte voranzutreiben. Der 28-Jährige stand gerade für sein neues Musikvideo vor der Kamera und hatte noch ein weiteres Videoprojekt für sein erstes eigenes Eis. Doch was er in der Türkei nun mal eben zwischendurch erleben durfte, lässt ihn geradezu ausflippen.

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 wurde Pietro Lombardi zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Ripa vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

2021 hat Pietro sein eigenes Eis auf den Markt gebracht

In seiner Instagram-Story teilt Pietro Lombardi nun sein Glück:

„Ich bin unter Schock. Mein größtes Idol Tyson Fury hat mir nach zwei Jahren geantwortet. Bin unter Schock, mein größter Traum ist heute wahr geworden. Es ist zu krass.“

Tyson Fury, der britische Boxer und Weltmeister im Schwergewicht des World Boxing Council (WBC), ist also Pietros absolutes Vorbild.

Pietro Lombardi: Sein absolutes Vorbild schickt ihm eine Sprachnachricht

Am 16. April 2019 schrieb Pietro an sein Idol: „Du bist der Beste”. Danach kam erst mal keine Reaktion. Bis jetzt. Nach zwei Jahren folgt nun diese Antwort vom Profisportler: „Danke Kumpel, ich gebe jeden Tag mein Bestes.“

Pietro Lombardi hat gerade eine Hammer-Nachricht erhalten. Foto: IMAGO / Future Image

Pietro reagiert daraufhin nochmals: „Du motivierst mich jeden Tag, ich bin nur geschockt, dass du mir geantwortet hast, Bro! Gib niemals auf, du bist der Grund, warum ich unter Schock stehe. Danke, dass du mir geantwortet hast.“

Und als wäre die erste Reaktion von Tyson Fury noch nicht genug, sendet er Pietro Lombardi sogar noch eine kurze Sprachnachricht: „Das ist super. Ich bin sehr glücklich, dass ich dich motivierten kann, ich versuche jeden zu motivieren. Mach mit deiner guten Arbeit weiter, Gott segne dich.“

Ein Moment, den Pietro Lombardi sicher nie vergessen wird.

