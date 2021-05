Dieter Bohlen schweigt über neue Jobs: Ausgerechnet Pietro Lombardi gibt einen Hinweis

Was macht Dieter Bohlen nach dem Ende seiner „DSDS“-Karriere? Diese Frage dürften sich die Fans in den vergangenen Wochen wohl häufiger gestellt haben.

Und nicht nur sich selbst – sie haben diese Frage auch Dieter Bohlen selbst mehr als einmal gestellt, wie der Poptitan bei Instagram berichtet.

Dieter Bohlen: Klare Ansage an die Fans – „Ihr nervt ja die ganze Zeit“

„Ja hallo meine Freunde, ihr nervt ja die ganze Zeit. Was machst du jetzt? Warum bist du nicht sofort im Fernsehen? Nummer 1: Ich habe noch einen ganz ellenlangen Vertrag mit RTL. Ich kann also im Moment gar nichts anderes machen. Nummer 2: Ich will natürlich auch ein bisschen ausspannen wie in jedem Jahr. Ich habe große Pläne, ich will wieder mit meinem Boot einmal um Mallorca fahren, eventuell auch über Menorca und so weiter. Also relaxed ein bisschen und ihr könnt ruhig noch ein bisschen warten. Dieter muss sich auch mal ausruhen“, so Bohlen.

----------------------------------------

Das ist Dieter Bohlen:

Dieter Günter Bohlen wurde am 7. Februar 1954 in Berne geboren

Er arbeitet als Musiker, Produzent, Moderator und Entertainer

Bekannt wurde Dieter Bohlen in den 80er-Jahren als Mitglied von „Modern Talking“

Der Musiker war bis 2021 Jury-Mitglied bei den RTL-Shows „Das Supertalent“ und „Deutschland sucht den Superstar“

Seit Herbst 2006 ist er mit Fatma Carina Walz liiert, mit der er eine Tochter und einen Sohn hat

-----------------------

Dieter Bohlen: Plötzlich schaltet sich Pietro Lombardi ein

Also wirklich nichts Neues vom Poptitan? Könnte man meinen. Doch Bohlen hat seine Rechnung ohne Kumpel Pietro Lombardi gemacht.

Der schreibt nämlich zu dem Post: „Es werden wilde Sachen passieren!“ Na, da sind wir ja mal gespannt. Präzisiert hat Pietro Lombardi seine Aussage nämlich noch nicht.

----------------------------------------

Dieter Bohlen ist ein Mann der klaren Worte. Auch an seine Fans. DAS will er nun mit seinen Followern teilen.