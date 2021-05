Pietro Lombardi macht ernst: „Es ist endlich soweit!“

Hammer-News von Pietro Lombardi!

Der Sänger musste in den vergangenen Monaten bedingt durch Corona auf näheren Kontakt mit seinen Fans verzichten. Genau wie andere Künstler auch konnte Pietro Lombardi weder Konzerte noch große TV-Interviews geben oder an Fanveranstaltungen teilnehmen.

Jetzt gibt es allerdings wieder Hoffnung. Der Ex-DSDS-Juror macht es nun auf Instagram offiziell.

Pietro Lombardi hat tolle Neuigkeiten. Foto: picture alliance/dpa | Henning Kaiser

Pietro Lombardi darf es verkünden: „Es ist endlich soweit!“

Pietro Lombardi ist zurück. Der Exmann von Sarah Lombardi wird noch in diesem Jahr wieder auf der Bühne stehen, wie er nun frohen Mutes in seiner Instastory verlauten lässt. „Am 17.07. ist es endlich wieder soweit! Pietro Lombardi unter freiem Himmel 2021“, verkündet der 28-Jährige und fordert seine Follower bereits dazu auf, sich Tickets zu sichern.

+++ Pietro Lombardi besucht Dieter Bohlen in seiner Villa – was er dort sieht, lässt ihn ausflippen +++

Das ist Pietro Lombardi:

Er wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 wurde Pietro Lombardi zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Ripa vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

2021 brachte Pietro sein eigenes Eis raus

Pietro Lombardi gibt 2021 wieder Konzerte

Das Konzert am 17. Juli findet „Am Flughafen“ in Berlin-Schönefeld statt. Die Veranstalter der Konzertreihe „Unter freiem Himmel“ gaben bereits an, dass der Open-Air-Gig unter Einhaltung der aktuellen Abstands- und Hygieneregeln ablaufen wird.

Und Pietro Lombardis Fans können sich gleich doppelt freuen: Denn für 2021 ist noch ein weiterer Auftritt geplant – und zwar in NRW. Am 5. September gibt er seine Songs im Rahmen der Konzertreihe „Strandkorb Open Air“ im Sparkassenpark in Mönchengladbach zum Besten.

Ob noch weitere Termine für dieses Jahr folgen, steht noch nicht fest. Pietro Lombardi ist aber zumindest bereit: „Ich weiß nicht, wie viele Konzerte ich dieses Jahr spielen kann. Ich freue mich auf euch.“