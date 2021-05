Pietro Lombardi darf es endlich verkünden: „Leute, es ist raus!!!“

Nun ist es offiziell! Pietro Lombardi hat etwas zu verkünden. Der Sänger nutzt dafür seinen Instagram-Account und hat eine riesige Überraschung für seine Fans. Die hat mal zur Abwechslung weder etwas mit seiner Musik, noch mit einer potentiellen neuen Liebschaft zu tun.

Denn das neue Projekt von Pietro Lombardi dürfte besonders diejenigen seiner Fans freuen, die gerne mal naschen.

Pietro Lombardi hat Neuigkeiten. Foto: picture alliance/dpa | Henning Kaiser

Pietro Lombardi: Der Sänger lässt die Bombe platzen

Auf Instagram macht der DSDS-Star es nun öffentlich: Pietro Lombardi hat sein eigenes Eis.

Richtig, der 28-Jährige kann es offenbar selbst kaum glauben, beweist aber mit einem Video, dass er in letzter Zeit an seiner ganz persönlichen Eissorte herumgewerckelt hat. Im Clip nimmt er seine Fans sogar mit zur Produktionsstätte.

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Ripa vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

Pietro Lombardi: „Leute, es ist raus!!!“

„Mein eigenes Eis. Leute es ist raus!!!“, freut sich Pietro Lombardi. Und gibt weitere Details bekannt: „Bald wird es in Zusammenarbeit mit Icecream United mein eigenes Eis in der Sorte „LEMON PIE“ überall im Handel zu kaufen geben!!!“ Wann genau seine Fans in den Genuss seiner eigenen Sorte kommen können, bleibt vorerst noch ein Geheimnis.

„Genaues Datum und Infos folgen noch, aber jetzt wisst ihr Bescheid, worum es die ganze Zeit ging. Team Lombi was sagt ihr?“

Ja was sagen seine Anhänger dazu wohl?

„Wird sofort ausprobiert. Glückwunsch. Geile Sache.“

„Sooo Hammer!!!“

„Oooohhhhh wie 'cool' ist das denn!? Megaaaaa, aber bitte auch in anderen Sorten“

„Daaaaaas brauchen wir“

Damit dürfte eindeutig klar sein, was Pietro Lombardis Fans von seinem neuen Projekt halten.

Ungewohnt ernst wurde Pietro dagegen Anfang der Woche, bekundete, wie sehr er gestresst sei und einen Gang runterfahren müsse. Warum der Sänger plötzlich so überlastet schien, liest du hier >>>

