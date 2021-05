Pietro Lombardi verrät es jetzt: „Ich bin nervös“

Pietro Lombardi ist zurzeit richtig beschäftigt. Erst letzte Woche flog der Sänger in die Türkei. Nicht etwa zu Erholung, sondern zum Arbeiten.

Schließlich soll bald sein neues Album erscheinen. Auf Instagram verrät Pietro Lombardi seinen Fans jetzt, was ihm gerade zu schaffen macht.

Pietro Lombardi hat zurzeit viel zu tun

Neuer Song, neues Musik-Video und sogar ein eigenes Eis - Pietro Lombardi nimmt sich gerade einiges vor. Dazu ist der Sänger in die Türkei geflogen, um mit der traumhaften Urlaubskulisse zu arbeiten.

+++ Pietro Lombardi fliegt in die Türkei – im Hotel kann er es kaum glauben +++

----------------------------------------

Das ist Pietro Lombardi:

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Er wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 wurde Pietro Lombardi zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Ripa vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

2021 hat Pietro sein eigenes Eis rausgebracht

----------------------------------------

Pietro Lombardi aufgeregt wegen neuer Single

Am Sonntag verkündet er in seiner Story bei Instagram, dass bald ein Ausschnitt seines neuen Songs herauskommt. Sichtlich aufgeregt spricht Lombardi in zu seinen Followern in die Kamera: „Ich bin nervös wie immer vor dem Release.“ Gemeint ist sein neues Lied „Ti amo“.

Bereits seit zehn Jahren ist Pietro Lombardi im Musikgeschäft tätig. Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

--------------------------------------------

Weitere Promi-Themen:

Beatrice Egli verkündet tolle Neuigkeit – „Meine Vorfreude ist riesengroß“

RTL-Moderatorin Katja Burkard: Heißes Foto sorgt für Wirbel – „Ob das sein muss?“

Royals: Prinz Harry bekommt Warnung von Orlando Bloom – „Wie kann das normal sein?“

--------------------------------------------

Ein paar Sekunden aus dem Song lassen schon andeuten, dass Lombardi auch in diesem Jahr für einen Sommerhit sorgen wird. Ob seine Aufregung begründet ist, wird sich am Montag herausstellen. Zum Start der neuen Woche will der Sänger eine Probe des Tracks um 19 Uhr veröffentlichen. (neb)