Pietro Lombardi fliegt in die Türkei – was er im Hotel sieht ist verrückt

Pietro Lombardi kann sich momentan ziemlich glücklich schätzen, denn der Sänger arbeitet an einem Ort, wo andere eigentlich Urlaub machen. Pietro Lombardi befindet sich aktuell für den Musikvideodreh zu seiner neuen Single „Ti Amo“ in der Türkei.

Und dort wird Pietro Lombardi immer wieder aufs Neue überrascht. Als er einen Spaziergang am Strand macht, traut er seinen Augen kaum.

Pietro Lombardi reist für seinen Beruf in die Türkei

Endlich kann Pietro Lombardi wieder richtig durchstarten. Neben seiner eigenen Eiscreme will der 28-Jährige schon bald wieder neue Musik herausbringen. Seine Fans warten schließlich bereits seit vier Monaten. Pietros aktuelle Single „Warum“ ist im Januar erschienen.

Pietro Lombardi staunt nicht schlecht, als er plötzlich DAS am Strand in der Türkei entdeckt. Foto: IMAGO / Sven Simon

Um seinen Anhängern also schon bald ein neues Lied inklusive Musikvideo präsentieren kann, ist der Fernsehstar in die Türkei gereist. Bei stolzen 27 Grad, strahlendem Sonnenschein und feinem Sandstrand lässt es sich eben viel besser arbeiten als im grauen Deutschland.

Pietro selbst kann es kaum mehr erwarten, bis seine Fans am 18. Juni seinen neuen Sommersong „Ti Amo“ hören.

----------------------------------------

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 wurde Pietro Lombardi zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Rypa vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

2021 hat Pietro Lombardi sein eigenes Eis auf den Markt gebracht

----------------------------------------

Pietro Lombardi entdeckt XXL-Herz am Strand – „Insel der Liebe“

Als er gerade bei einem Spaziergang am Strand sein neues Lied promoten möchte, sticht dem Sänger plötzlich ein interessantes Objekt ins Auge. Direkt am Wasser ist augenscheinlich ein großes Herz aus Holz aufgebaut.

Ob es sich dabei um die Kulisse einer romantischen Trauung am Strand oder sogar einer Requisite von Pietros Musikvideo handelt, behält er für sich. Der Anblick lässt den Ex-Mann von Sarah Lombardi jedoch ziemlich staunen: „Oha, Insel der Liebe“, kommentiert er das Gestell am Strand in seiner Instagram-Story.

Die traumhafte Kulisse in der Türkei nutzt Pietro Lombardi für sein neues Musikvideo. (Archivbild) Foto: IMAGO / imagebroker

„Insel der Liebe“ oder auch „Love Island“? Pietro Lombardi hat sich vor einiger Zeit als riesiger Fan der RTL2-Datingshow geoutet. Doch die wird damit wohl nichts zu tun haben, denn die Sendung wird für gewöhnlich auf Mallorca oder Teneriffa gedreht.

----------------------------------------

----------------------------------------

Obwohl Pietro Lombardi eigenen Angaben zufolge niemals selbst im Fernsehen nach der großen Liebe suchen würde, stattete er zumindest den teilnehmenden Kandidaten 2021 in der Villa einen Besuch ab. Der Musikstar hat so oder so eine spezielle Verbindung zur Kuppelshow von RTL2. Denn: Für eine kurze Zeit bändelte er mit Ex-„Love Island“-Kandidatin Melissa Damilia an.

Die packte kürzlich über ihre dramatische Erfahrung am RTL-Set als „Bachelorette“ aus. Mit welcher Schock-Nachricht sie dort konfrontiert wurde, erfährst du hier.

