Pietro Lombardi: Öffentlicher Wutanfall – „Bin ich Harry Potter oder was?!“

Normalerweise kennen wir Pietro Lombardi als coolen Typ, der immer einen lässigen Spruch auf den Lippen hat und die Leute um sich herum am liebsten zum Lachen bringt. Doch jetzt muss der Musiker ein Machtwort sprechen.

Pietro Lombardi platzt die Hutschnur. Foto: imago images/United Archives

So gerne Pietro Lombardi seinen Alltag mit Fans bei Instagram teilt, umso wütender wird er, wenn fremde Menschen versuchen, ihm reinzureden oder ihm Dinge zu unterstellen, die nicht der Wahrheit entsprechen.

Pietro Lombardi rastet vor laufender Kamera aus: „An alle Klugscheißer“

In einem neuen Instagram-Clip bekommen wir einen völlig wutentbrannten Pietro Lombardi zu Gesicht. Der DSDS-Star befindet sich gerade im Auto, allerdings nur auf dem Beifahrersitz, wie er prompt klarstellt.

----------------------------------------

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi wurde 2019 geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Rypa vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

2021 hat Pietro Lombardi sein eigenes Eis auf den Markt gebracht

----------------------------------------

„Das muss ich kurz loswerden: An alle Klugscheißer da draußen – 'Bitte nicht beim Autofahren filmen'... Erstens habe ich keinen Führerschein, zweitens filme ich mit der linken Hand, mit der rechten gestikuliere ich. Bin ich Harry Potter oder was?! Wie soll ich lenken?!“, schreit der „Cinderella“-Sänger in die Handykamera. Eine klare Ansage an all diejenigen, die meinen, Pietro bevormunden zu müssen.

Pietro Lombardi: Diesen Gag kann er nicht auslassen – „Wingardium Leviosa!“

Wenig später hat sich der Ex-Mann von Sarah Lombardi, die jetzt Engels heißt, wieder beruhigt und betont: „Aber ihr habt natürlich recht. Beim Autofahren kein Handy am Steuer, wichtig an alle da draußen.“ Einen kleinen Scherz kann sich Pietro dann aber doch nicht verkneifen.

Deshalb dreht er die Kamera seines Handys um, filmt die Autobahn vor ihm und zitiert einen berühmten Harry-Potter-Zauberspruch: „Wingardium Leviosa! Fahr von alleine!“ Passend dazu bearbeitet er ein Bild von sich. Darauf hält Pietro einen Zauberstab in der Hand, trägt eine runde Brille auf der Nase und die ikonische Narbe des berühmten Zauberers auf der Stirn.

Für diesen Spaß wird der 29-Jährige ordentlich gefeiert. Die meisten Kommentare bestehen aus Tränen lachenden Emojis – darunter auch Beiträge von seiner guten Freundin Jana Ina Zarrella und „Let's Dance“-Tänzer Massimo Sinató. Die Hater sollten nach diesem Gag also schnell in Vergessenheit geraten sein.

----------------------------------------

----------------------------------------

Eigentlich hat Pietro Lombardi gerade auch ganz andere Dinge im Kopf. Den Release seiner neuen Single „Ti Amo“ zum Beispiel. Worauf sich die Fans dabei besonders freuen dürfen, erfährst du hier.