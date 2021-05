Pietro Lombardi springt im Urlaub ins Wasser – dann passiert das große Missgeschick

Pietro Lombardi ist im Türkei-Urlaub ein bitteres Missgeschick passiert.

Mit samt seinem Handy ist Pietro Lombardi ins Wasser gesprungen. Jetzt funktioniert sein Telefon nicht mehr.

Pietro Lombardi: Blödes Missgeschick – Sänger fragt Fans um Hilfe

In seiner Instagram-Story meldet sich Pietro Lombardi zu Wort. Zu sehen ist nur eine Schüssel mit Reis. Dann erzählt er: „Hier kommt mein Handy jetzt für 2-3 Stunden rein, ich glaub ich habe einen Wasserschaden. Das Handy lädt nicht mehr.“

Dann klärt er auf: „Ich war auch im Wasser damit. Ich glaube, ich habe irgendwo ein Riss im Handy und deswegen ist Feuchtigkeit ins Handy.“

----------------------------------------

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Ripa vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

----------------------------------------

Ein paar Stunden später meldet sich Pietro Lombardi dann zurück. Allerdings merkt man gleich: Das ist nicht sein normales Handy, die Bild-Qualität ist deutlich schlechter.

„Erste Story vom iPhone 6“, sagt der 28-Jährige. Das konnte sich Pietro Lombardi glücklicherweise ausleihen. So kann er weiter von seinem Türkei-Trip berichten.

--------------------------------

--------------------------------

Sein kaputtes Handy hält er in die Kamera, zeigt den Riss in seinem Telefon. „Ich mach es an und nach drei bis vier Minute geht es wieder aus“, erklärt Pietro Lombardi.

Deshalb fragt er nun seine Fans: „Habt ihr Tipps? Was kann ich am besten machen, damit es wieder funktioniert?“ Der Reis-Trick war schon mal ein guter Anfang, aber bei diesem Schaden hilft vermutlich nur ein Gang zum Handy-Doktor.

